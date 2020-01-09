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  4. Başkan Sebahattin Ceyhun: "Basın mensuplarımızın ’Gazeteciler Günü’nü kutluyorum"

Başkan Sebahattin Ceyhun: "Basın mensuplarımızın ’Gazeteciler Günü’nü kutluyorum"

KÜTAHYA HABERLERİ  | 09.01.2020 17:14 | Son Güncelleme

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, "Ülkemizin bağımsızlığına, birlik ve beraberliğine, kardeşliğine, bölünmez bütünlüğüne inanmış ve bu uğurda mücadelesini gururla sürdüren değerli basınımıza ve çalışanlarına her zaman müteşekkiriz" dedi.Basının, demokrasinin gelişmesinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Ceyhun, "Demokratik sistemin vazgeçilmez unsurlarının başında özgür, tarafsız ve ilkeli basınımız gelir.

Başkan Sebahattin Ceyhun: "Basın mensuplarımızın ’Gazeteciler Günü’nü kutluyorum"

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, "Ülkemizin bağımsızlığına, birlik ve beraberliğine, kardeşliğine, bölünmez bütünlüğüne inanmış ve bu uğurda mücadelesini gururla sürdüren değerli basınımıza ve çalışanlarına her zaman müteşekkiriz" dedi.
Basının, demokrasinin gelişmesinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Ceyhun, "Demokratik sistemin vazgeçilmez unsurlarının başında özgür, tarafsız ve ilkeli basınımız gelir. Teknolojik gelişmelere paralel olarak her geçen gün önemi daha da artan basın kuruluşlarımız toplumların gelişim ve değişiminde son derece etkin ve aktif bir rol oynamaktadırlar.Toplumsal yaşamda bilgi akışının sağlanmasında anahtar rolünde bulunan basınımızın değerli mensupları her zaman son derece zorlu ve bir o kadar da önemli bir görev üstlenmişlerdir. Doğru, tarafsız basın ahlak ve ilkeleri doğrultusunda vatandaşlarımızın gören gözü, işiten kulağı ve özgür sesi olan basın mensuplarımız toplumsal sorunların çözüme kavuşmasında önemli ve etkin bir görev sahibidirler. Bir dakika da izlediğimiz bir haberin, bir nefeste okuduğumuz bir bültenin arkasında günlerce çalışan basın emekçilerimizin fedakar alın teri vardır. her gün onların yaptıkları haberlerle bazen hüzünlenir, bazen de neşeleniriz. Birçok olayı, şehrimiz ve ülkemiz hakkındaki gelişmeleri onların sayesinde öğrenir, değerlendirme ve istişare yapma fırsat buluyoruz.Ülkemizin bağımsızlığına, birlik ve beraberliğine, kardeşliğine, bölünmez bütünlüğüne inanmış ve bu uğurda mücadelesini gururla sürdüren değerli basınımıza ve çalışanlarına her zaman müteşekkiriz. İnanıyoruz ki aynı anlayış ve ilgiyle hareket eden vatansever basınımız objektif haber ve bilgi anlayışıyla bundan sonra da devletinin, milli iradenin yanında yer alarak hakikati, doğruyu destekleyerek güçlü Türkiye yolunda, 2023 hedeflerine ilerlemenin en büyük destekçilerinden olmaya devam edecektir. Her türlü zorlu şartlarda son derece özverili bir şekilde çalışarak kendi etik değerlerini de takip eden, tarafsız habercilik anlayışını göz önünde bulunduran, doğru ve hızlı haber ulaştırmayı ilke edinerek çalışan yerel ve ulusal basın mensuplarımızın ’Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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