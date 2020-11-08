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Başkan Seçer, esnafla bir araya geldi

MERSİN HABERLERİ  | 08.11.2020 12:33 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, hafta sonu mesaisini Akdeniz ilçesi sınırlarında bulunan ve kentin en işlek caddeleri arasında yer alan Hastane Caddesi ile Silifke Caddesinde geçirdi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, hafta sonu mesaisini Akdeniz ilçesi sınırlarında bulunan ve kentin en işlek caddeleri arasında yer alan Hastane Caddesi ile Silifke Caddesinde geçirdi. Zafer Çarşısına da uğrayan Seçer, gezisi boyunca esnafla buluştu, vatandaşlarla sohbet edip sorularını yanıtladı.
Eski Devlet Hastanesi’nin bulunduğu kavşaktan programına başlayan Başkan Seçer, Hastane Caddesi boyunca dükkanları ziyaret etti, esnafla sohbet etti. Çocuk, genç, yaşlı her yaştan Mersinli, Başkan Seçer’e sorularını ve taleplerini iletip fotoğraf çektirdi. Zafer Çarşısı ve Silifke Caddesinin ardından Büyükşehir Belediye binasına geçen Başkan Seçer, geçtiği güzergahlardaki fiziki koşulları inceledi, güzergahla ilgili sorunları vatandaşlardan dinledi. Başkan Seçer, Hastane Caddesinde karşılaştığı belediye meclis üyesi Haluk Mutluay ile de sohbet etti.

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