Başkan Seçer, kırsal mahalleleri ziyaret etti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, hiçbir ayrım yapmadan herkese eşit hizmet götürdüklerini ve belediye başkanlığı görevini severek yaptığını belirterek, "Hizmetini, görevini yapmayan bir belediye başkanı köyleri bu kadar rahat dolaşmaz” dedi.

Seçer, her hafta sonu gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerini Yenişehir ilçesine bağlı Çavak, Emirler, Değirmençay ve Karahacılı mahalleleriyle sürdürdü. Başkan Seçer, Çavak Mahallesi’nde, Emirler grup yolunda 2.5 kilometrelik ikinci kat sathi kaplama yaptıklarını belirtti. Seçer, ayrıca 20 kilometre banket ve menfez bakımı, 2 adet büz ve baks ağzı açma, 1 kilometrelik serme, sulama ve sıkıştırma işlemleri ile 72 metrelik büz boru döşemesi gerçekleştirdiklerini söyledi. Seçer, Çavak-Emirler-Değirmençay-İnsu-Kocahamzalı mahalle yollarında da 12 kilometrelik rotmiks çalışması yaptıklarını ifade ederek, “Dün akşam bir heyelan meydana gelmiş. O yol da açılmış. Kocahamzalı-Çavak arasında ani bastıran yağmurda bir heyelan oluşmuş. Ekiplerimiz onları da açmış” diye konuştu.

“Proje neticelendiği zaman bütün bu bölgenin kanalizasyon işi yapılacak”

Çavak Mahallesi’nde gündeme gelen kanalizasyon sorunuyla ilgili talep üzerine açıklamalarda bulunan Seçer, “Biz bu bölgede geniş bir proje yapıyoruz, şu anda çalışma devam ediyor. Etraftaki bütün bu mahalleleri kapsıyor. Acaba şehir kanalizasyon hattına mı bağlayalım, yoksa farklı bir ünite mi kuralım diye proje çalışıyorlar. O neticelendiği zaman bütün bu bölgenin kanalizasyon işi yapılacak” ifadelerini kullandı.

“Sizden toplanan her kuruş, yatırım olarak gelecek”

Başkan Seçer, kanalizasyon sorununun bazı bölgelerde vidanjör marifetiyle giderildiğini belirtti. Vatandaşlardan gelen, ’kanalizasyon yok, neden atık su bedeli alınıyor’ şikayetlerine de yanıt veren Seçer, “Bizim vidanjör hizmetlerimizde para alınmıyor biliyorsunuz. Bir anlamda o da kanalizasyon hizmetidir. Size sistemi kuramadığımız için onu seyyar şekilde taşıyoruz, bu da bir hizmettir. Onun için alınıyor. Bütün bunlar, tekrar size dönüşsün diye yapılıyor. Biz de mümkün olduğunca hem su bedelleri, hem alınan atık su vergileri, diğer bütün vergiler hususunda mümkün olan en asgari, en az yükü vatandaşa getirmek isteriz. Ama şunu iyi bilin ve rahat olun, bu samimiyetime inanın. Sizden toplanan her kuruş inanın sizin evinize, yolunuza, köyünüze yatırım olarak gelecek. Yani sizin her kuruşunuz benim kuruşumdan daha değerli” şeklinde konuştu.

“Çavak’a çocuk parkı kuracağız”

Başkan Seçer, Çavak Mahallesi için kendisinden çocuk parkı yapılması istendiğini ve ilk etapta yapılan ihaleyle 50 adet çocuk parkının geleceğini, yeni yapılacak ihalelerle de bu çalışmaları sürdüreceklerini duyurdu. Seçer, “Çavak’a da bir tane programa aldık. En kısa sürede kuracağız” dedi.

“Köy yerlerinde kanalizasyon uzun süreler yatırım konusu edilmemiş”

Ziyaretlerini Emirler Mahallesi’yle sürdüren Başkan Seçer, burada da kanalizasyon sorunuyla ilgili kendisine iletilen bir talep üzerine, “Artık kanalizasyonlar bir kentin, bir mahallenin olmazsa olmaz yatırımı. Tamam, büyük yatırım, çok para harcanıyor, altyapı çalışması ama insan sağlığı her şeyden önemli. Çevre sağlığı her şeyden önemli. Bu konuda belediyemizi, belediye başkanının hassas olduğunu bilin ve kısa sürede bu sorunların üstesinden geleceğimizi de size söyleyebilirim” diye konuştu.

“Biz herkesin belediye başkanıyız”

Başkan Seçer’in diğer bir durağı Değirmençay Mahallesi oldu. Mahalle sakinleri Başkan Seçer’i davul-zurna ve alkışlar eşliğinde karşıladı. Mahalle girişinde büyük boy Türk bayrağıyla birlikte Başkan Seçer’e mahalle meydanına kadar eşlik eden mahalleli, çiçek ve ürettikleri ürünlerden sundu.

Başkan Seçer, mahalle meydanında yaptığı konuşmada Mersin’e huzur getirdiklerini vurguladı. Hiçbir ayrım yapmadan herkese eşit hizmet götürdüklerini söyleyen Seçer, şöyle devam etti; "Büyükşehir Belediye Başkanı, pandemide evlere girerken, yoksulun, hastanın, yaşlının, engellinin, bütün vatandaşların her kim olursa olsun bizden yardım talep eden, bizden katkı isteyen hangi vatandaşımın evine girerse girsin gözü kör girdi. Onun hangi partili olduğuna bakmadı. 166 bin gıda kolisi dağıttı bu belediye. Herkese dağıttı. Sadece Cumhuriyet Halk Partili ailelere mi dağıttı? Kendisine oy veren ailelerin yardımına mı koştu Büyükşehir Belediyesi ya da Yenişehir Belediyesi? Asla değil. Biz herkesin belediye başkanıyız.”

“Kanalizasyon konusu önemli. 3’te 2’si duruyor, 3’te 1’i daha önce yapılmış”

Başkan Seçer, Değirmençay’da vatandaşların taleplerini dinleyip tek tek not etti. Seçer, mahalledeki yol sorunlarıyla ilgili ilçe belediyesiyle ortak çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Mahallede 820 ton yama çalışması yaptıklarından söz eden Başkan Seçer, alan düzenleme ve tesviye çalışmalarının yanı sıra 2 kilometrelik banket ve şarampol açtıklarını, dere ıslahı yaptıklarını ve yollara 19 adet menfez yerleştirme çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi. Çalışmaların devam ettiğini belirten Başkan Seçer, kanalizasyon bağlantısı konusuna da değindi. Seçer, “Kanalizasyon konusu önemli. 3’te 2’si duruyor, 3’te 1’i daha önce yapılmış. MESKİ Genel Müdür Vekilimiz bu kalan yeri de yapabiliriz diyor. Kanalizasyonu programa aldıracağız” ifadelerini kullandı.

“Görevini yapmayan bir belediye başkanı köyleri bu kadar rahat dolaşmaz”

Başkan Seçer, ziyaretlerini Karahacılı Mahallesi ile noktaladı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini severek, isteyerek ve keyifle yaptığını belirten Seçer, şu ifadeleri kullandı; “Evelallah, göreve geldiğimiz günden bugüne kadar doğru işler yapıyoruz ki, insanlarla rahat oturup, sohbet edebiliyoruz. Bakın hizmetini, görevini yapmayan bir belediye başkanı köyleri bu kadar rahat dolaşmaz. Bırakın merkezdeki 300 mahalleyi, şehrin merkezindeki mahalleleri, köyleri dolaşıyoruz. Niye? Birebir. Bakın, aramızda mesafe yok. Çünkü kendimizden eminiz. Niyetimizden eminiz. Yaptıklarımızdan eminiz, yapacaklarımızdan eminiz. Size olan sevgimizden, saygımızdan eminiz, kalbimizden, yüreğimizden, duygularımızdan eminiz. Onun için rahat geliyoruz. Güzel işler oluyor. Güzel işler olmaya devam edecek.”