Başkan Seçer, Mersin’deki ‘akıllı kent’ uygulamalarını anlattı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin’deki ‘akıllı kent’ uygulamalarını anlattı. Seçer, MESKİ’de altyapı sistemi yazılımının güncelleştirilerek sistemle entegre edildiğini belirterek, Mersin için ‘Yangın Müdahale Riski ve Riskli Bölgeler Haritası’nı hazırladıklarını söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Mersin Üniversitesi ev sahipliğinde ve Harita Bölümü koordinasyonuyla düzenlenen Intercontinental Geoinformation Days (IGD) bilimsel toplantısına video konferans ile katıldı. Başkan Seçer’in yanı sıra Tapu ve Kadastro Genel Müdür Vekili Mehmet Zeki Adlı ve akademisyenlerin de katıldığı toplantıda, ‘Akıllı Kentler, Akıllı Tarım’, ‘Arazi Yönetimi, Kullanımı ve İmar Uygulamaları, Kentsel Dönüşüm, Kırsal Kalkınma ve Afet Yönetimi’, ‘Coğrafi Bilgi Sistemleri, Kent Bilgi Sitemleri’, ‘Uzaktan Algılama ve Fotogrametri’, ‘Kültürel Mirasın Belgelenmesi’ ve ‘Yerel Yönetimlerde Konumsal Hizmetler’ konuları konuşuldu.

“Korona salgını kapsamında ‘Askıda Fatura’ uygulaması başlattık”

Video konferansın açılış konuşmasını yapan ve Mersin’de ‘akıllı kent’ uygulamaları kapsamında yapılan hizmetlere ilişkin konuşan Başkan Seçer, şunları söyledi:

“İl genelinde 70 adet akıllı kavşak sistemi uygulaması var. Engelli veri tabanını çıkarıyoruz. Bu sayede artık engellilerimizle ilgili her bilgiye dijitalden ulaşılabiliyoruz. Veri tabanına şu an kayıtlı engelli birey sayısı 191 bin 100 kişi. 8 kilometrelik sahil şeridimizde ücretsiz wi-fi hizmeti sunuyoruz. Yine aynı şekilde KentBis uygulamamız var. Toplu taşıma araçlarımızda uzaktan güvenlik ve hız kontrol sistemi var ve bunun yanında 51 adet de akıllı durak sistemi kurduk. MESKİ, SCADA Sistemine sahip. Yine MESKİ, Akıllı Sayaç Okuma sisteminin pilot uygulaması için de çalışmasını başlattı. Bu akıllı çözümle işçilik maliyetinin ve kayıp-kaçak oranının azalmasını bekliyoruz. Korona salgını döneminde en dikkat çekici akıllı şehir uygulamalarımızdan biri ‘Askıda Fatura’ uygulamamızdı. Çağrı merkezinin yenilenmesini sağladık. Bütün kurumların tek çatı altında ‘TEKSİN’ adını verdiğimiz Alo 185 hattıyla özellikle mobil uygulama ile e-belediyecilik faaliyetlerine hız kazandırmış olduk. Belediyelerimize ait kafelerde yemek listesinin karekoddan okunmasını sağlıyoruz.”