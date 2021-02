Başkan Seçer: “Yanlışta ısrar edemeyiz”

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinde, Mezitli ilçesine bağlı Davultepe Mahallesinde inşa edilmek istenen sanayi sitesiyle ilgili tartışmalar gündeme geldi. Başkan Seçer, küçük sanayi sitesinin meclisten çıkan evet oyu ile kabul edildiğini hatırlatarak, “Burada herkes bu işe ‘evet’ dedi. Yanlış yapılmışsa yanlışta ısrar edemeyiz. Vatandaşlarımıza da buradan duyuralım; biz bunu tekrar gözden geçireceğiz” dedi. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 2021 yılı şubat ayı toplantısının birinci birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında Kongre ve Sergi Sarayında yapıldı. Mecliste, Davultepe Mahallesinde inşa edilmek istenen küçük sanayi sitesi, Büyükşehir Belediyesi Taş Binaya ve MESKİ’nin terfi birimlerine yapılan saldırı ile işten çıkarma iddiaları konuşuldu. Meclis toplantısı başlamadan önce Küçük Sanayi Sitesine karşı çıkan Davultepe’deki mülk sahipleri, Kongre ve Sergi Sarayının girişine gelerek, zeytin, limon, mandalina ve portakal ağaç dalları ile tepkilerini dile getirdi. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’ın elinde zeytin dalı tutarak, küçük sanayi sitesiyle ilgili kararın yeniden gözden geçirilmesini istemesi üzerine Başkan Seçer, konunun Meclis’te verilen “evet” oyu ile kabul edildiğini hatırlattı. Seçer, “Bu meclis, sizin de evet oyu verdiğiniz kararla burada küçük sanayi yapılması için imar değişikliğini kabul etti. Ben henüz bir şey konuşmadım. Şöyle bir hava çıktı ortaya; daha konu görüşülemeden zeytin dalını aldınız; güzel bir şey zeytin barışı temsil eder; ama bu olayı protesto ediyor gibi bir hal olunca ben de bunu söylemek zorunda kaldım. Bunun serencamını hep beraber burada kamuoyuyla paylaşacağız. Bunda bir şey yok. Yangından mal kaçırmıyoruz. Kimseden de bir şey gizlemiyoruz. Elbette ki oy birliği ile geçti imar değişikliği” dedi. İmar konusunun kabul edilişini ve gerekçelerini hatırlatan Başkan Seçer, Küçük Sanayi Sitesi için birçok aktörün bir araya geldiğini kaydederek, şunları söyledi: “Bu bölge 1/100.000 ölçekli planda organize tarım ve hayvancılık alanı olarak işaretlenmiş. 2017 yılı nisan ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığından, daha sonra yine 2017 Ağustos ayında Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından bu plan 1/100.000’lik planda organize tarım ve hayvancılık bölgesi olarak burada da onanmış, işaretlenmiş. Bizim bugünkü itiraz konusu olan mesele de o bölgede, Mezitli’de mevcut eski küçük sanayi sitesinde işyerlerinin konutların arasında kaldığı, çevreye rahatsızlık verdiği, bunun hem görsel hem çevre hem de görüntü kirliliği sağladığı gerekçesiyle yeni bir yere taşınma ihtiyacı doğduğu şeklinde talepler üzerine vali başkanlığında orada etkisi, yetkisi, söz söyleyecek sözü olan her aktör bir araya geldik. Mersin büyükşehir belediye başkanından vali başkanlığında; ilçe belediye başkanına, ESOB’a, ticaret odasına bütün yetkililer orada bir araya geldik. Küçük sanayiyi nereye taşıyabiliriz? Mezitli’nin kuzeyine taşıyalım; uygun alan yok, orman alanı ya da topografik olarak yapılaşmaya uygun değil ya da mesafe olarak uzak. Bütün bunları göz önüne alarak tarım organize sanayi bölgesi olarak işaretlenmiş bu alanın bir kısmını küçük sanayi olarak işaretlenip buraya Mezitli Küçük Sanayiyi, taşıma kararı alındı.”

“Halka rağmen bir şey yapamazsınız”

Seçer, yapılan imar değişikliğinin oy birliği ile kabul edildiğini anımsatarak, “1/100.000’lik planın Çevre ve Şehircilik Bakanlığından revize edilmesi lazım; burada Cumhur İttifakına mensup şimdiki bakanımızın büyük desteği oldu. 1/100.000’lik ile 1/5000’lik de değişiklik olacak; Mersin Büyükşehir Belediyesinin ve meclisinin büyük bir desteği oldu. 1/1000’lik de değişecek; Mezitli Belediyesinin desteği oldu. Herkes bu işe ‘evet’ dedi. Şimdi kaçmayacağız, konuşacağız. Biz nerede bu işi ‘bir daha düşünelim mi?’ diye bir araya geldik, konuştuk? Oradaki tapu sahipleri bu işe amin demeyince; halka rağmen bir şey yapamazsınız. Peki niçin o zaman yapmadık? Söylemem gerekiyorsa yapmamız lazımmış. Onların da itirazlarını o dönemde dile getirmesi lazımmış ama bizler o itirazı beklemeden açıkçası onlarla bir araya gelmemiz lazımmış. Şimdi geleceğiz. Tren kaçmış değil” diye konuştu.

“Yanlış yapılmışsa yanlışta ısrar edemeyiz”

Yapılan imar değişikliğinin yeniden gözden geçirilebileceğini belirten Seçer, henüz geç olmadığının da altını çizerek, “Vatandaş burada, dışarıya gelmiş hoş gelmiş. Ben niye gelmişler demiyorum. Kendileri dün beni de ziyaret ettiler. 5 mahallemizin muhtarı. Ben dün kendilerine de söyledim 75. Yıl, Atayurt, İstiklal, Davultepe ve Cumhuriyet Mahalle Muhtarları ve bu konuda davaları açan avukat hanım; AK Parti Mezitli İlçe Başkan Yardımcısı. Biz kimsenin önünden kaçmıyoruz. Ben de kendilerine ‘O bölgeye gerekirse ilçe belediye başkanımızla beraber geliriz, ‘ortada bir yanlış varsa oturalım konuşalım, düzeltmemiz gereken bir şey varsa düzeltelim’ minvalinde bir konuşma yaptım. Kaldı ki şu anda 1/1000’lik plan geçen ocak ayında burada onandı ama askı süreci yeni başlıyor. 30 günlük askı süreci var. İtirazlar olacaktır, mahkeme yolu açıktır, idarenin her türlü işlem ve eylemlerine zaten yargı yolu açıktır. Yanlış yapılmışsa ısrarla yanlışta devam edemeyiz, yanlışta ısrar edemeyiz. Vatandaşlarımıza da buradan duyuralım; biz bunu tekrar gözden geçireceğiz. Belki farklı tekliflerle geleceğiz. Belki onlarla oturup konuşacağız. Bir süre sonra bu konuyu bir çözüme kavuşturacağız” ifadelerini kullandı.

Mersin’de her ilçede sanayi alanlarına ihtiyaç olduğunu belirten Başkan Seçer, Toroslar ilçesinde sanayi alanı yapılabilmesi için uygun alan olduğunu, ancak o alanın da konut alanı olarak işaretlendiğini ifade etti. Seçer, alanın meclisten sanayi alanı olarak değiştirilebileceğini kaydederek, şunları söyledi:

“Bir taraftan tarım arazilerini korumamız lazım tartışmasız, her geçen yıl gıda, tarım önemli hale geliyor ama diğer taraftan küçük sanayi gibi hizmet alanı diyebileceğimiz alanların da ivedi olarak yapımını gerçekleştirmemiz gerekiyor. Mersin’de sadece Mezitli’de değil Toroslar’da da ihtiyaç var. Akdeniz’de de var. Ben daha önce bir teklifle gelmiştim bunu resmileştirmedik. Benden sanayi yeri talep edildi. Birçok esnaf grubu bizden istiyor; mobilyacılar da galericiler de hurdacılar da istiyor. Kamyoncular, nakliye lojistik yeri için istiyor. Herkesin bir talebi var ve ihtiyaç var Mersin’de buna. Bakın Toroslar İlçe Belediye Başkanımız da burada. Toroslar’da otogarın doğusunda, Şehir Hastanesinin kuzeyinde yaklaşık 2 bin dönüm alan var, 200 hektar. Orası konut alanı olarak işaretlenmiş. Mersin’in şu anda konut alanına ihtiyacı yok. Mersin’in iş sahaları açacak, istihdam sağlayacak alanlara ihtiyacı var. Buyurun teklifi getiriyorum meclise; Mersin Şehir Hastanesinin kuzeyinde, otogarın doğusunda kalan o bölgeyi gelin 1/1000’likten nasıl bunu jet hızıyla yaptık, onu da jet hızıyla yapalım sanayi alanına çevirelim, küçük sanayi çalışmalarını orada değerlendirelim. Orada bir tane bile dikili ağaç yok. Böyle tartışmalar da olmaz diye düşünüyorum.”