Başkan Sekmen: “İlçelerimiz de AK Parti ile şahlandı”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti ilçe kongrelerinde yaptığı değerlendirmede, “Erzurum da ilçelerimiz de AK Parti’nin gönül Belediyeciliği vizyonuyla adeta şahlandı” dedi.

Başkan Sekmen, Tekman ve Karaçoban’da düzenlenen kongrelerde yaptığı konuşmada, yerleşim yerlerinde yapılan hizmetlere şöyle vurgu yaptı: “Erzurum da artık eski Erzurum değil. Erzurum tarımda, hayvancılıkta Allah’ın izniyle aldı başını gidiyor. Bakınız, Avrupa’nın en büyük canlı hayvan pazarını Erzurum’da kurduk. Hayvancılık yapan besicilerimiz bundan böyle emeklerini hakkıyla pazarlayabilecekler. Türkiye’de bir ilke imza attık; tarım araçları filosu kurduk ve bu tarım makinalarını çiftçilerimizin istifadesine sunuyoruz. Göletler yaptık, sulama kanalları açtık. Yeni ulaşım ağları açtık, mevcut yolları yeniledik, modern hale getirdik. Erzurum’a milyonlarca liralık altyapı yatırımı yaptık, en ücra mezramıza bile içme suyu götürdük, kanalizasyon hattı döşedik. Bakın, Erzurum’da güneş enerjisinden elektrik üretip satıyoruz. Çat Barajı isale hattı üzerine hidroelektrik santrali kurduk, arıtma tesisimizin elektriğini kendimiz üretiyoruz. Çöp depolama sahamıza santral kurduk; çöplerden havaya karışan metan gazını elektrik enerjisine dönüştürüyoruz. Tekstil fabrikaları kurduk, gençlerimize yeni iş alanları ve istihdam imkânları sunuyoruz. Kadim şehrimize yatırım üstüne yatırım yapıyoruz. Nasıl ki, Türkiye geliştikçe Erzurum gelişiyorsa; Erzurum’u geliştikçe de, ilçelerimiz de gelişecek.”

“Tekman’ın 50 yıllık su sorununu çözdük”

Başkan Sekmen, Tekman ilçesinin 50 yıllık su sorununun çözüldüğünü ifade ederek, “Ferhat Şirin için nasıl dağı deldiyse biz de güzel ilçemiz Tekman’da vatandaşlarımızın su ihtiyacını karşılamak adına dağı taşı aşarak yaklaşık 65 kilometre mesafeden ilçemize içme suyu getirdik. İlçelerimizi sıcak asfaltla tanıştırdık” diye konuştu. Sekmen, sözlerine şöyle devam etti: “Tekman’ı kendi özelinde, Hınıs’ı Karaçoban’ı, Karayazı’yı kendi öz değerleriyle geliştireceğiz. Yani biz topyekûn bir kalkınma seferberliğinin içerisindeyiz. Erzurum’u bütün ilçeleriyle mamur hale getirme amacındayız. Bunu da hep birlikte başaracak, önümüze çıkan engelleri de, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma içerisinde aşacağız. Kurucu Genel Başkanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde güçlü Türkiye hedefine emin adımlarla ilerlerken, bu AK harekete emek vermiş olan bütün dava arkadaşlarımıza da hususen teşekkür ediyoruz.”

“Siyaset tarihimiz AK Parti ile ‘altın’ bir dönemi yaşıyor”

Başkan Mehmet Sekmen, “Siyaset tarihimiz ‘altın’ diye tarif edebileceğimiz dönemi yaşıyor. 2001 yılında kurulan ve sadece bir yıl sonra iktidarla buluşan AK Parti’miz, geride bıraktığı 18 yılın her dönemine ayrı bir damga ve silinmez izler bırakmıştır. AK Parti sayesinde ülkede kaoslar, krizler, siyasi buhran ve bunalımların yerini huzur ve istikrar almış, aradan geçen 18 yılın sonunda ülkemiz hem üzerinde bulunduğu coğrafyanın ve hem de dünyanın liderliğini üstlenmiştir. Daha düne kadar ekonomide ve özellikle de savunma sanayiinde dışa bağımlı bir ülke iken, bugün kendi öz değerleriyle ayağa kalkan ve hatta şahlanan bir Türkiye profili vardır. Kurucu Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde atılan sağlam ve kararlı adımlar sayesinde, bizler geleceğe bugün emin adımlarla yürüyoruz. Tabi elde ettiğimiz bu başarının arka planına bir göz atacak olursak; kuşkusuz birlik ve beraberlik, kardeşlik ve dayanışmayla karşılaşırız ki; bu da millet olarak bizim asli mayamızı teşkil etmektedir. Tarihin hangi dönemine bakarsanız bakın; bizi tarih sahnesinden silmek isteyenlerin ilk ve tek hedefi; kardeşliğimiz olmuştur Aramıza ayrılık-gayrılık, husumet ve nifak tohumları ekmeye çalışarak seneler boyunca üzerimize gelen emperyalist güçler, bugün de bölücü terörü taşeron olarak kullanmakta, etnik ayrımcılık yapmak suretiyle et ve tırnağı birbirinden adeta ayırmaya çalışıyorlar. Hamdolsun, bugüne kadar bunu başaramadılar, bundan sonra da başaramayacaklar. Çünkü bilecekler ki; bu ülkenin birlik ve beraberliğinin temelinde Karaçobanlı kardeşlerimizin emeği var. Bu ülkenin topraklarında Karaçobanlı şehitlerimizin de mübarek kanı var. İşte bu yüzden hainlerin ve bölücülerin attıkları her adım kendi ayaklarına dolanacak, kurdukları her tuzak kendi başlarına geçecektir.”

“Türkiye artık eski Türkiye değil”

“Karadeniz ve Akdeniz sularındaki meşru haklarımızı kullanırken bile küresel güçlerle karşı karşıya geliyor, kararlılığımızdan zerre taviz vermiyoruz” diyen Başkan Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye artık eski Türkiye değil. Çünkü Türkiye, üzerinde bulunduğu bölgeye de, dünyaya da, artık sözünü dinleten bir ülke. Tabi bizler bu başarıyı 18 yılda sabırla, azimle, gayretle, muhabbetle ve halka hizmeti Hakk’a hizmet bilen anlayışımızla kaydettik. Erzurum’a bakın bakalım bugün. Tarımda, hayvancılıkta, turizmde, eğitim, kültür ve sanatta, ekonomide, ticarette; kısacası hemen her alanda gelişimin, değişimin ve dönüşümün öncüsü olmuş bir şehir var artık. Bugün Karaçoban’dan, Karayazı’dan, Tekman’dan Tortum’dan, Narman’dan, Uzundere’den, Oltu, Olur ve Şenkaya’dan Kısacası Erzurum’un dört bir yanından kalkınmanın ve büyümenin ayak sesleri geliyor artık. Yatırım üstüne yatırım yapıyor, hizmet üstüne hizmet üretiyoruz. Dolayısıyla şunu hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Biz birlikte bütünüz, birlikte güzeliz, birlikte güçlüyüz. Allah’ın izniyle de çıktığımız bu yoldan asla geri dönmeyeceğiz.”