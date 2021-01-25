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Başkan Sekmen: “Kira indirimleri bir nebze de olsa esnafımızı rahatlatacak”

25.01.2021 11:10 | Son Güncelleme:
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Başkan Sekmen: “Kira indirimleri bir nebze de olsa esnafımızı rahatlatacak”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Pandemi nedeniyle İl genelinde uyguladığımız kira indirimlerimiz bir nebze de olsa esnafımızı rahatlatacak” dedi.Başkan Sekmen, Büyükşehir Belediye Meclisi’nde alınan kira indirim kararının önemine vurgu yaparak, şunları kaydetti: “Belediyemiz müstecirlerinin 5216 sayılı kanununun 26.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Pandemi nedeniyle İl genelinde uyguladığımız kira indirimlerimiz bir nebze de olsa esnafımızı rahatlatacak” dedi.
Başkan Sekmen, Büyükşehir Belediye Meclisi’nde alınan kira indirim kararının önemine vurgu yaparak, şunları kaydetti: “Belediyemiz müstecirlerinin 5216 sayılı kanununun 26. maddesi doğrultusunda Belediyemiz iştirak şirketlerine verilen işyeri kira bedellerinden 3 aylık dönem için yüzde 75, yine belediyemize ait işyerlerinde üretime yönelik faaliyet gösteren, 10 ve üzeri işçi çalıştıran müstecirlerin işyeri kira bedellerinden 3 aylık dönem için de yüzde 75 kira indirimi yapılmasına karar verdik. Ayrıca Belediyemiz iştirak şirketleri ile 10 ve üzeri işçi çalıştıran işletmeler harici tüm müstecirler için de işyeri kira bedellerinden 3 aylık dönem için yüzde 50 kira indirimi yapılmasına ve belediyemiz tüm müstecirlerinin kira ödemelerinin 3 ay süre ile ertelenmesine Büyükşehir Belediye Meclisimizde karar verdik. İnşallah bu uygulamalar esnafımızın pandemi günlerinde rahat bir nefes almasına vesile olacak. Dün olduğu gibi bugün de esnaf kardeşlerimizin daima yanındayız.”

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