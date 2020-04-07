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Başkan Sekmen’den Berat Kandili mesajı

ERZURUM HABERLERİ  | 07.04.2020 09:06 | Son Güncelleme

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Bu gece, muhtaç olduğumuz hikmetini, himmetini ve hidayetini Yüce Allah’tan dilemek için, türlü sıkıntılardan, bela ve musibetlerden beraat edebilmek için fırsatların en güzelidir” dedi.Başkan Mehmet Sekmen, Berat Kandili dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Sekmen’den Berat Kandili mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Bu gece, muhtaç olduğumuz hikmetini, himmetini ve hidayetini Yüce Allah’tan dilemek için, türlü sıkıntılardan, bela ve musibetlerden beraat edebilmek için fırsatların en güzelidir” dedi.
Başkan Mehmet Sekmen, Berat Kandili dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı. Sekmen mesajında; Berat Kandili’nin, başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu da cehennemden kurtuluş olan Ramazan ayının en sevimli müjdecisi olduğunu dile getirerek; “Cenab-ı Allah’tan niyazımız odur ki, bu mübarek gece kurtuluş müjdecimiz, sağlık, sıhhat, selamet ve esenlik muştumuz olsun. Bu gecede edilecek dualar ve duası makbul olanlar hürmetine, Allah bizleri de nefis esaretinden kurtulabilenlerden eylesin. Hep birlikte umalım ve umut edelim ki; bu gece, düçar olduğumuz dertlerden ve biçare kaldığımız hallerden kurtuluşumuza vesile olsun” niyazında bulundu.
“YÜCE ALLAH, HÜKMÜMÜZÜ HAYIRLI KILSIN”
Allah’ın, inanan kulları için rahmet, merhamet, mağfiret, feyz ve bereketiyle kuşattığı mübarek gün ve gecelerden birisinin de Berat Kandili olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Bu gece takdir gecesidir, hüküm gecesidir. Bu gece insanoğlunun ve insanlığın kaderinin tayin edildiği gecedir. Bu gecede nimet vardır, bu gecede himmet vardır, bu gecede hikmet vardır. Bu gecede iki cihan saadetine açılan kapılar vardır, kurtuluşa çıkan yollar vardır. İzzet isteyene izzet, ikram isteyene ikram, bağışlanmak isteyene mağfiret vardır. Allah, hepimizi bu mübarek gecenin nimetlerinden faydalandırsın ve dahi hükmümüzü de hayırlı kılsın inşallah” ifadelerini kullandı.
SEKMEN: “ÜMİTSİZLİK BİZE YAKIŞMAZ!”
Başkan Sekmen mesajında; tüm dünyayı kasıp kavuran Koronavirüs salgınına da değindi. Her türlü dünya nimeti gibi, hastalıkların ve karşılaşılan çeşitli zorlukların insanlık için kesinlikle birer imtihan olduğunun altını çizen Başkan Sekmen, şunları kaydetti: “Önemli olan böylesi süreçlerde Allah’ın rahmetinden ve merhametinden asla ve de kat’a ümit kesmemektir. Zira bizim inancımızda ümitsizlik; iman eksikliğidir, manevi buhrandır. Dolayısıyla biz kullara düşen en büyük sorumluluk; akledebildiğimiz ve güç yetirebildiğimiz kadarıyla mücadele etmek, Allah’ın izni ve inayetiyle bu illetin üstesinden bir an önce gelebilmektir. En önemlisi de, idrak edeceğimiz mübarek Berat Kandili’ni kurtuluşumuza vesile kılmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz etmektir. İşte bu duygu ve düşüncelerle Erzurumlu hemşehrilerimiz başta olmak üzere, tüm İslam âleminin mübarek Berat Kandili’ni tebrik ediyor, bu gecenin insanlığın hidayetine, ülkemizin huzur, sağlık, sıhhat ve esenliğine; dirlik, birlik ve beraberliğine vesile olmasını niyaz ediyorum.”

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