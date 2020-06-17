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Başkan Selöz: "Ayasofya Cami’nin kilitli kapıları artık açılmalı"

BİLECİK HABERLERİ  | 17.06.2020 13:39 | Son Güncelleme

Eğitim Bir-Sen Bilecik Şube Başkanı Ahmet Selöz, Ayasofya’nın kilitli kapılarının artık açılması gerektiğini söyleyerek, "Ayasofya İstanbul’un fethi ile birlikte kıyamete kadar cami olarak vakfedilmiştir" dedi.Bilecik’te faaliyet gösteren Sivil Dayanışma Platformu adına açıklama yapan Eğitim Bir-Sen Bilecik Şube Başkanı Ahmet Selöz, "Osmanlı İmparatorluğu’nun cihan padişahı II Mehmet 1453 yılında İstanbul’u fethederek Ortaçağ karanlığına son vermiş, sadece Bizans’ın zulüm altındaki insanları değil şehir ile birlikte mekanları da hakkın adaletin hürriyetin güven ve huzurun aydınlığına kavuşturmuştur.

Başkan Selöz: "Ayasofya Cami’nin kilitli kapıları artık açılmalı"

Eğitim Bir-Sen Bilecik Şube Başkanı Ahmet Selöz, Ayasofya’nın kilitli kapılarının artık açılması gerektiğini söyleyerek, "Ayasofya İstanbul’un fethi ile birlikte kıyamete kadar cami olarak vakfedilmiştir" dedi.
Bilecik’te faaliyet gösteren Sivil Dayanışma Platformu adına açıklama yapan Eğitim Bir-Sen Bilecik Şube Başkanı Ahmet Selöz, "Osmanlı İmparatorluğu’nun cihan padişahı II Mehmet 1453 yılında İstanbul’u fethederek Ortaçağ karanlığına son vermiş, sadece Bizans’ın zulüm altındaki insanları değil şehir ile birlikte mekanları da hakkın adaletin hürriyetin güven ve huzurun aydınlığına kavuşturmuştur. Bu mekanların en önemlisi ve Ayasofya’dır. Ayasofya, Bizans’ın başşehri Konstantinopolis’in İslambol oluşunun nişanesi, fethin sembolü ve tevhidin silinmez müdürüdür. Ayasofya çağ açıp çağ kapatarak ’Fatih’ unvanını kazanmış olan Sultan Mehmet’in vakfıyesidir. Ayasofya İstanbul’un fethi ile birlikte kıyamete kadar cami olarak vakfedilmiştir. 5 asır boyunca minarelerinde ezanların kubbesinde tekbirlerin mihrabında Fatih ağların yankılandığı Ayasofya Cami başka hiçbir amaçla kullanılamaz. Ayasofya Cami’nin kilitli kapıları artık açılmalı, sembolü Konstantinopolis’in İslambol oluşunun nişanesi olan bu mahzun mabedin cemaatle kıyama, rükü’a, secdeye, tekbire, salavata ve dua yalan hasretin indirilmelidir. Ayasofya Cami sadece fethin değil bütün tarihimizin de bir sembolüdür. Ayasofya Cami’nin asli hüviyetine kavuşması demek, aziz milletimizin kendi inancı tarihi kültürü ve kendi ruhu ile yeniden buluşmasının önündeki kapılarında sonuna kadar açılması demektir.Biz millet olarak Ayasofya’nın kapısının önündeyiz iktidar ve muhalefeti ile bütün siyasilerden Ayasofya’nın kapılarını açmalarını ülkesini seven İstiklal ve hürriyetine aşık ecdadını ve değerlerine saygılı Türk sivil toplum kuruluşlarından ve bu topraklarda beraber de yaşadığımız vatandaşlarımızdan gecikmiş haklı talebimizi destek vermelerini bekliyoruz" dedi.

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