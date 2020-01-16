Başkan Şenol, "Kooperatifimiz zarar etmemiş aksine kar elde etmiştir"

Genel Kurulda ibra edilmeyen Erdek Zeytin Kooperatifi Başkanı Abdullah Şenol, kooperatifin zarar etmediğini aksine kar elde ettiğini söyledi.

Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifinin 10 Ocak tarihinde yapılan genel kurulunda flaş bir karar alarak yönetim kurulunu ibra etmedi. Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Abdullah Şenol, genel kurulda konuşulan 860 ton zeytinin ezmelik olarak değerlendirildiğinin tamamen hayal olduğunu belirterek, “Bir kilogram zeytinimiz bile ezmeliğe gitmemiştir.” dedi.

Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi 2018-2019 İş yılı Mali Genel Kurulu’nun 10 Ocak 2020 tarihinde 588 ortağın katılımıyla yapıldığını söyleyen Şenol “Kooperatifin gelir tablosu 3 milyon 876 bin lira zarar gözükmekle birlikte bunun 120 bin lirası Vergi Dairesi’ne ödenen vergiler olup, aslında kooperatifimizin faaliyetlerinden dolayı 390 bin 855 lira karı bulunmaktadır. Ancak, 5.9.2018 tarihinden itibaren T.C. Merkez Bankası avans faiz oranlarını artırması nedeniyle bu iş yılında ürün alımları için Marmarabirlik’ten kullandığımız paralara yüzde 19,50 oranında uygulanan faizi birliğimize ödedik. Gelir tablomuzda görülen 4 milyon 147 bin faiz gideri kooperatifimizi 3 milyon 750 bin lira zararlı duruma düşürmüştür. Kooperatifimizin gelir tablosunda görülen zarar bundan ibarettir. Genel kurulda konuşulan 860 ton zeytinin ezmelik olarak değerlendirilmesi ise tamamen hayal ürünü olup, bir kilogram zeytinimiz bile ezmeliğe gitmemiştir.” dedi.

Gündemde yer alan 5. maddenin görüşülmesinde, bu maddenin oylanması sonucu yönetim kurulu üyelerinin oy çokluğuyla ibra edilmediğini hatırlatan Şenol, “2018-2019 iş yılında görev alan yönetim kurulu üyelerimiz, 01.11.2018-20.2.2019 tarihleri arasında görev yapmış olan Abdullah Şenol, Fahrettin Pektaş, Süleyman Eren, Ömer Saçıl, Türkan Akdağ Öztürk, F. Özlem Sarı ile 01.3.2019-31.10.2019 tarihleri arasında görev yapan Abdullah Şenol, Mehmet Ali Yağcı, Kudret Yangal, Mehmet Taşdelen, Adnan Canbaz, Mustafa Saçıl ibra edilmeyen yönetim kurulu üyeleri olmuştur” dedi.

İbra edilemeyen yönetim kurulunun yönetimden düşmediğini, görevlerinin başında olduğunu söyleyen Şenol, gündemin 12. maddesinde bulunan yönetim kurulu üyelerine huzur hakları ücretleri ile ilgili olarak ise Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Ana Sözleşmesinin 52. maddesi gereğince hakkı huzur ücretlerini almaları gerektiği, genel kurulda alınmış olan kararların yasalara, ana sözleşme ile ilgili mevzuata uygun olması gerektiğini Ana Sözleşme’ye aykırı olarak karar alınamayacağını dile getirdi. Şenol, ayrıca genel kurula katılan tüm ortaklara yönetim kurulu adına teşekkür etti.

