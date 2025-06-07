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Başkan Serdal Adalı moral vermişti! Semih Kılıçsoy'un yeni rotası belli oldu

Beşiktaş'ta bir türlü istenilen performansı veremeyen 19 yaşındaki genç oyuncusu Semih Kılıçsoy'un yeni rotası belli oldu. İşte detaylar...

Başkan Serdal Adalı moral vermişti! Semih Kılıçsoy'un yeni rotası belli oldu
Berker İşleyen
Semih Kılıçsoy

Semih Kılıçsoy

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Son sezonunda beklenen çıkışı yapamayan Semih Kılıçsoy ile Başkan Serdal Adalı bir görüşme yaptı.

Morali bozuk olan oyuncuya destek olan başkan Adalı, 19 yaşındaki hücumcunun gelecekte Beşiktaş'ın çok önemli bir ismi olacağını futbolcuya ısrarla vurgulayarak kendini toparlamasını sağladı.

KİRALIK GİTMEYE SICAK BAKIYOR

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Genç isim de düzenli forma giyeceği bir Avrupa kulübüne kiralık gitmeye olumlu yaklaşıyor. Hollanda ve Portekiz seçeneklerinin Semih için ağır bastığı buralardan gelecek kiralama tekliflerine göre durumunun şekilleneceği kaydedildi.

NEWCASTLE UNITED DEVREDE

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Ayrıca İngiltere'den Newcastle United'ın da bir süredir ilgilendiği dile getiriliyor. Milli futbolcu için bonservisli teklif seçeneğinin ise bu yaz devreye girmesi pek mümkün görünmüyor. Çünkü Beşiktaş'ın beklentisi 15-20 milyon Euro arası.

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Anahtar Kelimeler:
Semih Kılıçsoy beşiktaş
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