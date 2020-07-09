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  4. Başkan Şimşek çalışanlara dondurma dağıttı

Başkan Şimşek çalışanlara dondurma dağıttı

ANKARA HABERLERİ  | 09.07.2020 16:54 | Son Güncelleme

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, kurban alanında çalışan işçilere ziyaret gerçekleştirdi.Kurban Bayramı’na sayılı günler kala kurban kesim alanlarının çalışmaları devam ediyor.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, kurban alanında çalışan işçilere ziyaret gerçekleştirdi.
Kurban Bayramı’na sayılı günler kala kurban kesim alanlarının çalışmaları devam ediyor. Büyük bir özveri ile çalışarak alanları kesime uygun hale getirmeyi amaçlayan işçilere ziyarette bulunan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, teşekkürlerini ileterek, “Sıcak havaya rağmen çalışmalarınıza devam ettiğiniz ve halkımızın güzel bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirmesine zemin hazırladığınız için çok teşekkür ederim. Emeklerinize sağlık” ifadelerini kullandı.
İşçilere dondurma dağıtarak, dondurma firmasın da teşekkürlerini ileten Şimşek, kurban pazarını yerinde inceledikten sonra alandan ayrıldı.

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