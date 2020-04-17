YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Başkan Şimşek, Konya Yolu inşaat çalışmalarını yerinde inceledi

Başkan Şimşek, Konya Yolu inşaat çalışmalarını yerinde inceledi

ANKARA HABERLERİ  | 17.04.2020 11:00 | Son Güncelleme

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, yapımı devam eden Konya Yolu inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ve Karayolları 4.

Başkan Şimşek, Konya Yolu inşaat çalışmalarını yerinde inceledi

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, yapımı devam eden Konya Yolu inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.
Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ve Karayolları 4. Bölge Müdürü İlhan Aytekin ile çalışma sahasında incelemelerde bulunan Başkan Şimşek, yapılan çalışmalar hakkında müteahhit firma yetkililerinden de bilgi aldı. İncelemenin ardından açıklama yapan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, yolun kısa sürede hizmete açılmasını planladıklarını söyledi. Başkan Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü:
“Konya Yolu’nun alta alınmasıyla ilgili yapılan çalışmaların hızlandırılması için yetkililerle yaptığımız görüşmelerden olumlu sonuçlar aldık ve inşaat çalışmaları oldukça hızlı bir şekilde ilerliyor. Çalışmalar bu şekilde ilerlerse yol yıl sonuna kadar kullanıma açılacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.“

Başkan Şimşek, Konya Yolu inşaat çalışmalarını yerinde inceledi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Anne sana hiç dokunamayacak mıyım?' Koronavirüsü bir de onlardan dinleyin 'Anne sana hiç dokunamayacak mıyım?' Koronavirüsü bir de onlardan dinleyin
Soylu, Elazığ'daki son durumu açıkladıSoylu, Elazığ'daki son durumu açıkladı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yalova Ziraat Odası uyardı:

Yalova Ziraat Odası uyardı:

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş:

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş:

Düzce'de iki ilçeye giriş ve çıkışlara sınırlandırma

Düzce'de iki ilçeye giriş ve çıkışlara sınırlandırma

Bursa’da sokağa çıkma yasağına ilişkin kararlar açıklandı

Bursa’da sokağa çıkma yasağına ilişkin kararlar açıklandı

Evde kalanlara belediyeden forma çekilişi

Evde kalanlara belediyeden forma çekilişi

Sokağa çıkamayan şehit dedesinin bahçesini, ekime gönüllü gençler hazırladı

Sokağa çıkamayan şehit dedesinin bahçesini, ekime gönüllü gençler hazırladı

Ankara Namaz Vakitleri 17 Nisan Cuma

İmsak
04:30
Sabah
06:01
Öğle
12:53
İkindi
16:36
Akşam
19:36
Yatsı
21:00

Ankara Nöbetçi Eczaneler17 Nisan Cuma

Ayşenur Eczanesi
Cankaya
Beysupark Eczanesi
Cankaya
Defne Nil Eczanesi
Cankaya
Evrensel Eczanesi
Cankaya
Sağlık Eczanesi
Cankaya
Selda Yıldırım Eczanesi
Cankaya
Yağız Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'tan Gamze Pala açıklaması:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'tan Gamze Pala açıklaması:

Polatlı zabıtasından aracının lastiği patlayan vatandaşa yardım eli

Polatlı zabıtasından aracının lastiği patlayan vatandaşa yardım eli

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

Minik öğrencilerden büyüklere ‘‘Evinde Kal’’ mesajı

Minik öğrencilerden büyüklere ‘‘Evinde Kal’’ mesajı

Mamaklı kadınlardan organik örgü bebek

Mamaklı kadınlardan organik örgü bebek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.