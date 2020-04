Başkan, sokak hayvanlarını kendi elleriyle besledi

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, sokak hayvanlarını kendi elleriyle besledi.

Korona virüs tüm dünyada yayılmaya devam ederken salgın sadece insanların yaşamını değil sokak hayvanlarının hayatını da olumsuz etkiledi. Korona virüs salgını sebebiyle restoran, kafeterya ve benzeri yerlerin kapanması, vatandaşların da "Evde Kal" çağrılarına uyması nedeniyle sokakta yaşayan canlıların yiyecek bulması zorlaştı.

Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de bu doğrultuda harekete geçerek ilçenin birçok noktasına sokak hayvanları için mama bıraktı. Caddelerde ve parklarda bulunan mama kaplarına da sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmamaları için mama, yem ve su takviyesi düzenli olarak yapılıyor. Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar’da mama dağıtan ekiplere eşlik ederek Sakarya Parkında ve 15 Temmuz Özgürlük Meydanında sokak hayvanlarına kendi elleriyle mama verdi.

"Bizlere Her zamankinden daha çok ihtiyaçları var"

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar yaptığı açıklamada, “Korona virüs salgını nedeniyle ilçemizde tedbirleri en üst seviyede tutmaya çalışıyoruz. Hayatı paylaştığımız, bizlere her zamankinden daha çok ihtiyacı olan sokakta yaşayan sevimli can dostlarımız içinde ilçemizin belirli noktalarına bıraktığımız mama ve su kaplarına düzenli olarak mama takviyesi yapıyoruz. Ayrıca ekiplerimizin çalışmalarıyla da kanatlı can dostlarımızın rızkına vesile oluyoruz. Onlar dışarıda rahat, hayvanseverlerimizin de içi rahat olsun. Zorlu bir süreçten geçiyoruz inşallah el birliğiyle bu süreçten başarılı bir şekilde sağlıklı günlere ulaşacağımızı umuyorum” diye konuştu.