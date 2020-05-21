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Başkan Soyer, bayramlaşmaya İZBETON’da başladı

İZMİR HABERLERİ  | 21.05.2020 17:06 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İZBETON’u ziyaret ederek personelle bayramlaştı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İZBETON’u ziyaret ederek personelle bayramlaştı. Başkan Soyer küresel salgında çalışmaya devam eden İZBETON çalışanlarına teşekkür etti. Bayramlaşmada sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bayram ziyaretlerine İZBETON’dan başladı. İZBETON’nun Belkahve’deki merkez şantiyesine giden Başkan Tunç Soyer, şantiyenin parke ve bordür üretim tesislerini gezdi. Başkan Soyer, burada personelle bayramlaşarak küresel salgın döneminde gösterdikleri özverili çaba ve emeklerinden dolayı teşekkür etti. Çalışanlara hitaben konuşan Başkan Soyer, “Pandemi sürecinde İzmir Büyükşehir Belediyesi çok güzel bir sınav verdi. Bir yandan salgının yayılım hızını azaltmak için sağlıkçılarımızla işbirliği içinde diğer tüm ilgili arkadaşlarımızla beraber bunu hafifletmek için her türlü çabayı gösterdik. Daha önemlisi, salgın nedeniyle ekonomik sıkıntılara çare olacak çözümler üretmeye başladık. Sosyal belediyeciliğin belki de Türkiye’deki en güzel örneklerini ortaya koymaya başladık. Bu anlamda büyük bir dayanışma ağı örgütledik ve o çığ gibi büyüdü” dedi.

“Göğsümüzü kabarttınız”
Başkan Soyer, salgın nedeniyle yoğunluğu düşen yollarda çalıştıklarını dile getirerek, “Belki de yıllardır yapılmayan yollara girip asfalt, sathi kaplama, bordür döşeme gibi çok çeşitli alanlarda olağanüstü bir tempoyla iş ürettik. Bunu yapan sizlersiniz. Sıcak bir yandan, hastalık bir yandan, çalışan arkadaşlarımızın sayısının düşmesi bir yandan. Tüm bunlara rağmen, her birinizle iftihar ediyoruz, canla başla sıcağın altında olağanüstü güzel bir iş ortaya çıkardınız. İyi ki varsınız. İzmir sizinle gurur duyuyor. Gerçekten ’iyi ki İzmirliyim’ dedirttiniz, ’iyi ki İzmir Büyükşehir Belediyesi var’ dedirttiniz. Bizim göğsümüzü kabarttınız, Allah sizden razı olsun" diye konuştu.

Atölyeler ziyaret edildi
Başkan Soyer kentteki yoğun asfalt mesaisinin koordinasyonunun zorluğuna da dikkat çekerek, bu konuda yoğun çaba harcayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ve İZBETON genel müdür yardımcılarına da teşekkür etti. Konuşmasının ardından Başkan Soyer Fen İşleri Daire Başkanlığı atölyelerini de ziyaret ederek buradaki personelin de bayramını kutladı. Bayramlaşma sınasında sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi.

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