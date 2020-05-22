Başkan Soyer belediye personeli ile bayramlaştı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediye personelinin Ramazan Bayramı’nı kutladı. Soyer, “İzmir Türkiye’de hem dayanışmanın güçlü olduğu hem de salgını en yoğun yaşayan kent olmasına rağmen, bununla başarıyla mücadele ettik” diyerek tüm çalışanlarla iftihar ettiğini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe ile birlikte belediyenin ana hizmet binası, İZSU, ESHOT, Zabıta Daire Başkanlığı, Eşrefpaşa Hastanesi, İtfaiye Daire Başkanlığı, İzmir Metro A.Ş. ve belediyenin ek hizmet binasını ziyaret ederek personelle bayramlaştı.

"İş yükü arttı"

Başkan Soyer öncelikle Konak’taki ana hizmet binasının katları tek tek dolaştı. Daha sonra Buca’nın Gediz Mahallesinde bulunan ESHOT Genel Müdürlüğüne giden Soyer, işçilerle bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada hem Türkiye hem de İzmir için zor bir dönem olduğunu söyleyen Başkan Tunç Soyer, “Çalışan arkadaşlarımızın sayısı azaldı. İş yükü arttı. Bir yandan da hastalığın verdiği tedirginlik. Nereden bakarsanız bakın normal bir hayat yaşamıyoruz. Hepimizin işi zorlaştı ama İzmir Türkiye’de hem dayanışmanın güçlü olduğu hem de salgını en yoğun yaşayan kent olmasına rağmen, bununla başarıyla mücadele etti. Bunu rakamlardan biliyoruz, insanların geri dönüşlerinden biliyoruz” dedi.