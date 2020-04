Başkan Soyer: "İzmir’de çığ gibi büyüyen bir dayanışma ağı var"

Bambaşka bir İzmir geliyor

Salgın sonrası da İzmir’deki bu dayanışma kültürünün devam etmesinden mutluluk duyacağını kaydeden Başkan Soyer, "Salgın nedeniyle ortaya çıkan ekonomik krizden etkilenen yurttaşlarımıza hep birlikte sahip çıkmak zorundayız. Gücü olanla ihtiyacı olanın bu koordinasyon çatısı altında buluşmaya devam etmesini istiyorum. Bundan çok büyük heyecan ve gurur duyduğumuzu sizinle paylaşmak isterim. İnanın bu devam ederse kurulacak yeni dünyada başka bir İzmir, bambaşka bir dayanışma kültürü ortaya koymuş olacağız" şeklinde konuştu.

İEKKK Başkanı Sıtkı Şükürer ise korona virüs salgınıyla mücadele sürecinde ellerinden gelen çabayı göstererek dayanışma ruhunun en güzel örneğini yaşatan devletin her birimine, sağlık kuruluşları, sağlık personeli, kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Şükürer, "Salgın bir gün mutlaka bitecek. Sonrasında sosyal ekonomik ve kültürel hayatımızın her anında hayatın ne şekilde değişikliğe uğrayacağı üzerine dikkatle durmamız gereken konular çıkacaktır ancak şu an akut bir dönem yaşıyoruz. Çıkış ışığını net bir şekilde görmediğiniz bir tünelin içindeyiz. Bu aşamada İzmir Büyükşehir Belediyemizin ve Sayın Tunç Soyer’in liderliği çok büyük önem taşıyor" dedi.