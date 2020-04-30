Başkan Soyer: "İzmir’de çığ gibi büyüyen bir dayanışma ağı var"

İnternet üzerinden yapılan İEKKK toplantısında korona virüs sürecini değerlendiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İzmir’de çığ gibi büyüyen bir dayanışma ağı var. İzmirli olmaktan, İzmir’in belediye başkanı olmaktan gurur duyuyorum" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde, kent ekonomisinde belirleyici role sahip kurum ve kuruluşların temsilcilerinin üyesi olduğu İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu (İEKKK) 88. Toplantısını korona virüs salgını nedeniyle internet üzerinden yaptı. 75 İEKKK üyesinin katıldığı toplantıda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, toplantının salgın süresince internet üzerinden yaptıkları en geniş katılımlı toplantı olduğunu hatırlatarak üyelere teşekkür etti. Tüm dünyayı ekonomik ve sosyal anlamda daha da zor günlerin beklediğine işaret eden Başkan Soyer, dayanışmanın ve birlikteliğin önemini vurguladı. İzmir’deki dayanışmayla gurur duyduğunu söyleyen Soyer, "Belki de Türkiye’nin hiçbir yerinde bu kadar güçlü bir dayanışma ağı kurulmadı, yurttaşlar dayanışmayı bu kadar çok sahiplenmediler. Herkes İzmir’in başarı hikayesini konuşuyor. İzmir’de çığ gibi büyüyen bir dayanışma ağı var. Dijital platform üzerinden sunduğumuz iftar yemeği paketlerinden alarak dayanışmaya katılanların sayısı beş gün içinde 154 bin 892 oldu. Halkın Bakkalı’ndan iki tip gıda paketi alınabiliyor. Birinci paketten 6 bin 673, ikinci paketten 6 bin 846 adet sipariş verilerek desteğe ihtiyacı olanlara ulaştırıldı. Bu dayanışma son derece değerli ve bunu daha çok büyütmek mecburiyetindeyiz. Sadece İzmir değil yurt içinden yurt dışından da destek verenler var" dedi.