Başkan Soyer: "Pandemi fuarcılıkta dijital dönüşümü hızlandırdı"

Küresel salgın nedeniyle bu yıl ilk kez sanal olarak düzenlenen Shoedex 2020 Ayakkabı, Çanta ve Deri Aksesuarları Fuarının değerlendirme toplantısı yapıldı. Türkiye’nin ilk sanal fuarı olma özelliğini taşıyan Shoedex 2020’nin değerlendirme toplantısında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Pandemi süreci her alanda olduğu gibi fuarcılık alanında da dijital dönüşümü hızlandırdı” dedi. Ticaret Bakanlığının desteği, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliğinin organizasyonuyla ilk kez küresel salgından dolayı sanal olarak düzenlenen Shoedex 2020 Ayakkabı, Çanta ve Deri Aksesuarları Fuarının değerlendirme toplantısı yapıldı. Türkiye’nin ilk sanal fuarı olma özelliğini taşıyan Shoedex 2020’nin değerlendirme toplantısında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer konuştu. Başkan Soyer, küresel salgın nedeniyle uluslararası fuarların ertelenmesinin, uluslararası ticareti ve küresel tedarik zincirini etkilediğine dikkat çekerek, “Yurt dışı seyahatlerin yapılamadığı ve fuarların düzenlenemediği bu süreçte, bu organizasyonların online yapılması düşüncesi, pandemi sonrası yeni dönemde uluslararası ticaretin devamlılığı ve fuarcılık sektörünün geleceği için çok önemli” dedi.

İzmir fuarcılıkta öncü

Fuarcılığın bir kent açısından ilgili tüm paydaşların katkılarıyla gerçekleşmesi gerekli olan bir sektör olduğunu da söyleyen Başkan Soyer, “İzmir, İktisat Kongresi ile başlayan fuarcılık kültüründe Türkiye’de öncü bir şehir. Yeni süreçte de sanal fuarlar üzerine İZFAŞ tarafından yapılan dijital dönüşüme ayak uydurma çalışmaları, İzmir’in bu öncü rolünü pekiştirecek. İşte Shoedex 2020 Sanal Fuarı, buna yönelik çok önemli bir adım. Biz İzmir’in bir dünya kenti olması ve ülkemizin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine daha çok katkı sağlaması amacıyla dünyadaki gelişmeleri daha fazla takip etmek ve kentler ile daha fazla ilişki kurulması gerektiğini biliyoruz” şeklinde konuştu.

“Bir adım öteye taşımaya devam ediyoruz”

Soyer şunları söyledi:

“Küresel ve ülke ekonomimizin çok zorlu bir sürece girdiği bu yeni dönemde uluslararası ticaret ve ihracat ile ülkemize döviz girişi sağlamak, ekonomik sorunların aşılmasında çok büyük önem teşkil ediyor. Fuarcılık sektöründe, sanal organizasyonlarla bunu dijital platformda, e-ticaret ve e-ihracat şeklinde yapabiliriz. Shoedex 2020 ‘Let’s meet digital’ sloganıyla yeni dönem fuarcılığa adımı İzmir’den attık. Sanal Fuarımızda, akıllı eşleşme filtresi ile desteklenen etkinlikler dört gün boyunca aralıksız sürdü. İzmir’deki bu fuarlar sayesinde kentin öncü rolünü pekiştiriyor ve bir adım öteye taşımaya devam ediyoruz.”