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Başkan Soykan İdlib’te

14.02.2021 18:48 | Son Güncelleme:
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Türkiye Diyanet Vakfı Sakarya Şubesi tarafından düzenlenen program kapsamında Suriye’nin İdlib bölgesine giden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, toplanan yardımları dağıttı.Türkiye Diyanet Vakfı Sakarya Şubesi tarafından düzenlenen program kapsamında Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Suriye’nin İdlib bölgesine gitti.

Türkiye Diyanet Vakfı Sakarya Şubesi tarafından düzenlenen program kapsamında Suriye’nin İdlib bölgesine giden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, toplanan yardımları dağıttı.
Türkiye Diyanet Vakfı Sakarya Şubesi tarafından düzenlenen program kapsamında Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Suriye’nin İdlib bölgesine gitti. Başkan Soykan, Türkiye Diyanet Vakfı Sakarya Şubesi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğünce toplanan yardımları ihtiyaç sahipleri ile buluşturdu. Başkan Bilal Soykan, “Her yetim bir Peygamber mirasıdır. Her yetim bir Cennet fırsatıdır, her yetim bir şefkat sınavıdır, yetimin elinden tutan rahmete batar. Türkiye Diyanet Vakfı Sakarya Şubesi vasıtasıyla hemşerilerimizden toplanan yardımların İdlip bölgesinde ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasına vesile olduk” dedi.

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