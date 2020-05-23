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Başkan Söylemez’den Ramazan Bayramı mesajı

MALATYA HABERLERİ  | 23.05.2020 23:28 | Son Güncelleme

Memur-Sen Malatya İl Temsilcisi ve Egitim-Bir-Sen 1No’lu Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, "Bayramımız cümlemizi mübarek kılsın" dedi.Ramazan B dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımlayan Başkan Hüseyin Söylemez, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan ayında tuttuğumuz oruçların, yaptığımız ibadetlerin, verdiğimiz sadakaların benliğimizin arınmasına, gönüllerimizin saadet, nefsimizin sükûn bulmasına vesile olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verdi.Ramazan ayının birçok değeri de beraberinde getirdiğini ifade eden Söylemez, "Covid-19 salgını sebebiyle Ramazan Bayramı’nı evlerimizde geçirecek olsak da kardeşliğimizin, birlik ve beraberliğimizin mesafelerle engellenemeyecek nitelikte, gönülden gönüle ulaşan bir bağ olduğunu biliyoruz.

Başkan Söylemez’den Ramazan Bayramı mesajı

Memur-Sen Malatya İl Temsilcisi ve Egitim-Bir-Sen 1No’lu Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, "Bayramımız cümlemizi mübarek kılsın" dedi.
Ramazan B dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımlayan Başkan Hüseyin Söylemez, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan ayında tuttuğumuz oruçların, yaptığımız ibadetlerin, verdiğimiz sadakaların benliğimizin arınmasına, gönüllerimizin saadet, nefsimizin sükûn bulmasına vesile olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verdi.
Ramazan ayının birçok değeri de beraberinde getirdiğini ifade eden Söylemez, "Covid-19 salgını sebebiyle Ramazan Bayramı’nı evlerimizde geçirecek olsak da kardeşliğimizin, birlik ve beraberliğimizin mesafelerle engellenemeyecek nitelikte, gönülden gönüle ulaşan bir bağ olduğunu biliyoruz. Bu mübarek günde her ne kadar yan yana gelemezsek de, kucaklaşamazsak da, büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpmekten mahrum kalıyor olsak da eve sığdırdığımız bu mahzun bayramımızın müjdeli günlerin habercisi olmasını temenni ediyor; herbir kardeşimiz ve sevdiklerine, ilimize, ülkemize, İslam âlemine ve de tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

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