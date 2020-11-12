Başkan Sunar ve Başkan Eser’den Karataş’a ziyaret

Geçtiğimiz aylarda olağan kongreyle birlikte yeniden MHP Erzurum İl Başkanı seçilen Naim Karataş, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Palandöken Belediyesi Başkanı Muhammet Sunar ve Narman Belediyesi Başkanı Burhanettin Eser’i kabul eden MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, yeni il binasının da ilk ziyaretçilerini ağırlamış oldu.

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş’ı gerçekleşen kongreyle birlikte tekrardan il başkanı seçilmesini tebrik eden Palandöken Belediyesi Başkanı Muhammet Sunar, “Birlikte yol almaya ve ittifakımızı taçlandırmaya devam edeceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi il başkanı seçilen ve gönülden desteklediğimiz Naim Karataş’ın çıktığı bu yolda muvaffak olmasını temenni ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş’ı makamında ziyaret eden ve yeni il başkanlığı binasının hizmet etmek adına daha imkânlı nokta olduğunu ifade eden Narman Belediyesi Başkanı Burhanettin Eser ise “Naim Karataş’ı ve il, ilçe yönetimlerini kutluyorum. Ülkemizin birliği ve geleceği için el ele verdiğimiz bu süreçte beraber olduğumuzu da herkesin görmesi ve bilmesi gerekiyor. Naim Beyi bu anlamda kutluyor ve çıktığı bu yolda başarılı olmasını diliyorum” diye konuştu.



