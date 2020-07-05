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Başkan Tandoğan: “Sadece birazcık sabır”

ORDU HABERLERİ  | 05.07.2020 11:06 | Son Güncelleme

Ordu’nun Perşembe ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, ilçedeki tüm mahallede hizmet verdiklerini ifade edip, bazı sosyal mecralarda kendileri hakkında yazılanlara dikkat çekerek, “Verdiğimiz sözlerin tamamı 5 yıllık planlama içerisinde yapılacak sözlerdir.

Başkan Tandoğan: “Sadece birazcık sabır”

Ordu’nun Perşembe ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, ilçedeki tüm mahallede hizmet verdiklerini ifade edip, bazı sosyal mecralarda kendileri hakkında yazılanlara dikkat çekerek, “Verdiğimiz sözlerin tamamı 5 yıllık planlama içerisinde yapılacak sözlerdir. Sizlerden istirhamımız sadece ve sadece birazcık sabır” açıklamalarında bulundu.
Başkan Mustafa Sayım Tandoğan, göreve başladıkları günden itibaren, Ordu’nun sakin şehir unvanına sahip Perşembe ilçesi için istişareler yaparak, verilen sözlerin tutulması adına sürekli olarak çalıştıklarını ifade etti. Başkan Tandoğan, Perşembe ilçesinin, Türkiye’de adından güzel yönleriyle söz edilecek bir ilçe olması adına 54 mahalleyi kapsayan bir bütünlük halinde, çalıştıklarını söyledi.

"Yanımıza gelmeden yapılan sosyal medya paylaşımları kırıcıdır"
Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, tüm mahallelerde hizmet anlayışı ile çalıştıklarını ancak kimi zaman sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımların kırıcı olduğunu belirterek, “Gönlüm isterdi ki söz verdiğimiz hizmetlerin tamamını geceyi aydınlığa kavuşturan süre içinde uyandığınızda her şeyin yapılmış ve olmuş olabilmesidir. Fakat bunun mümkün olamayacağını sizler de biliyor, bizde biliyoruz. Verdiğimiz sözlerin tamamı 5 yıllık planlama içerisinde yapılacak sözlerdir. Bir mahallemize çalışma yaparken diğer bir mahallemiz sanki ona hiç çalışma yapılamayacakmış endişesi içerisinde bulunması ve söylemlerle yönlendirmelerle etkileyici ve etkileyebileceğini düşünmesi ve düşünüyor olması çok yanlıştır. 54 mahallenin içerisinde yaşayan hemşehrilerimden gelen talepler benim için ve arkadaşlarımız için çok önemli çok ehemmiyetlidir. Bizlere talepleri hiç ulaşmadan bizlerin yanına hiçbir zaman gelmeden, sosyal medya yoluyla yazarak paylaşarak bir sonuca varılabileceğini düşünüyor olmanız çok incitici, çok kırıcıdır” açıklamasında bulundu.

"Sadece ve sadece biraz sabır"
Başkan Mustafa Sayım Tandoğan, siyaset hayatı sürecinde tüm projeleri hayata geçirdiklerini, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve protokol ile birlikte hizmetlerin devam edeceğine ancak vatandaşların sabretmesi gerektiğine dikkat çekerek, şu ifadelere yer verdi:
“Perşembe ilçesinin 54 mahallesinde 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren benim ve benim olmadığım süre içerisinde başkan vekilliğini bıraktığım süre içinde Perşembe Belediye Başkanlığı makamı kapısı her zaman açık her zaman sizleri misafir etmeye hazırdır. Yıllardır geçmiş dönem belediye başkanı arkadaşlarımın yapabildikleri başarabildikleri hizmetler dışında kalan hizmetleri bir anda bir günde çözüme kavuşturmamız tabi ki mümkün değildir. Ben siyaset yaptığım süre içerisinde (3 dönem Medreseönü Belediye Başkanlığı, 1 dönem Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği) yapılabilir olan ve sözünü verdiğim tüm projeler, hizmetlerin tamamını yerine getirmiş bir biriyim. Kıymetli hemşehrilerim hiçbir zaman endişe ve tereddüt içerisinde olmanızı istemem, bizler Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler ağabeyliğinde, genel başkan vekilimiz, milletvekillerimiz, il başkanımız, ilçe başkanımız ve siz kıymetli hemşehrilerimizi kardeşliğinde Perşembemizi daha güzel günlerle kucaklaştıracağız. Sizlerden istirhamımız sadece ve sadece birazcık sabır.”

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