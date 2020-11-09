YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Başkan Tanğlay’dan 10 Kasım mesajı

Başkan Tanğlay’dan 10 Kasım mesajı

BİTLİS HABERLERİ  | 09.11.2020 12:33 | Son Güncelleme

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82’nci yıldönümü münasebeti ile bir mesaj yayımladı.Başkan Tanğlay, yayımladığı mesajda, “Milletimizin Anadolu topraklarından silinmek istendiği bir dönemde, başlattığı kurtuluş mücadelesini zaferle sonuçlandıran ve millet iradesine dayanan, çağdaş Türkiye Cumhuriyetini kuran Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet ve minnetle anıyoruz.

Başkan Tanğlay’dan 10 Kasım mesajı

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82’nci yıldönümü münasebeti ile bir mesaj yayımladı.
Başkan Tanğlay, yayımladığı mesajda, “Milletimizin Anadolu topraklarından silinmek istendiği bir dönemde, başlattığı kurtuluş mücadelesini zaferle sonuçlandıran ve millet iradesine dayanan, çağdaş Türkiye Cumhuriyetini kuran Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet ve minnetle anıyoruz. Aziz Türk milletine uygarlık düzeyine yükselme yolunu açan, millet olma şuuruna ulaşmasını sağlayan, büyük devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk’ün, daima ileri düşünceye dayalı, gelişmeye ve yükselmeye ışık tutan görüşlerini içtenlikle benimseyerek uygulamak, milletimiz için vazgeçilmez ve değişmez bir ilkedir. Ülkemiz, Cumhuriyetimizin ilk yıllarından bugüne eğitimde, sağlıkta, sanayide, ekonomide ve diğer alanlarda fazlasıyla gelişmiş durumdadır. Bunun yanı sıra ülkemiz; temel insan hak ve özgürlüklerinin geliştirip yerleştirilmesi, hukukun üstünlüğünün sağlanması ve demokrasinin tüm kurum ve kurallarının geçerli kılınması yolunda da önemli mesafeler almıştır. Bizler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün eserlerinin daima bekçisi olacağız. Onun yaktığı ışığın kaynağını elden ele, nesilden nesille taşıyacağız. Bizler; Ulu Önder’in kurduğu ve yine bizlere emanet ettiği ilkeleri, devrimleri ve Cumhuriyetimizi çağdaş medeniyetler zümresine ulaştırmak için kararlıyız. Daima büyük bir sevgi ve saygı ile yüreğimizde yaşattığımız, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü, onun kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden tüm gazilerimizi rahmetle, minnetle ve saygı ile anıyoruz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aşıklar panikledi! Aşıklar panikledi!
PARTNER Komşuları isyan etti! Haftada üç gün parti Komşuları isyan etti! Haftada üç gün parti
En Çok Okunan Yerel Haberler

Bitlis Namaz Vakitleri 9 Kasım Pazartesi

İmsak
05:16
Sabah
06:40
Öğle
12:00
İkindi
14:46
Akşam
17:11
Yatsı
18:30

Bitlis Nöbetçi Eczaneler 9 Kasım Pazartesi

Zümrüt Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Adilcevaz
Hayat Eczanesi
Ahlat
Güroymak Eczanesi
Guroymak
Y. Eczanesi
Hizan
Dünya Ecz. Eczanesi
Tatvan
Su Eczanesi
Rahvatatvan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.