Başkan Tanğlay’dan esnaf ziyareti

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay yeni haftaya esnaf ziyaretleriyle başladı.

Haftanın ilk gününe Said Nursi Caddesi’nde bulunan esnafla çay içerek başlayan Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, talep ve sorunları dinledi. "Ekmeğinin peşinde olanlar için pazartesi Besmeledir" diyerek esnaf ziyaretlerini gerçekleştiren Nesrullah Tanğlay, "Bismillah diyerek haftanın ilk gününe esnafımızla hasbihal ederek başladık. Her zaman olduğu gibi esnafımızla iç içe olmaya özen gösteriyoruz. Esnafımızın ve vatandaşlarımızın yüzünüzdeki tebessüm hiç eksik olmasın diye elimizden gelen gayretle hizmetkar olmaya çalışıyoruz. Rabbim esnafımıza ve vatandaşlarımıza helalinden bol ve bereketli kazançlar nasip etsin" şeklinde konuştu.

Esnaf ve vatandaşlardan gelen her türlü öneriye açık olduklarını ziyaretlerinde dile getiren Başkan Nesrullah Tanğlay, esnaf dostu bir belediye olduklarını ve elbirliği ile Bitlis’i daha iyi ve daha güzel noktalara taşıyacaklarını söyledi.