YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Başkan Tanğlay’dan esnaf ziyareti

Başkan Tanğlay’dan esnaf ziyareti

BİTLİS HABERLERİ  | 22.06.2020 12:53 | Son Güncelleme

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay yeni haftaya esnaf ziyaretleriyle başladı.Haftanın ilk gününe Said Nursi Caddesi’nde bulunan esnafla çay içerek başlayan Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, talep ve sorunları dinledi.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay yeni haftaya esnaf ziyaretleriyle başladı.
Haftanın ilk gününe Said Nursi Caddesi’nde bulunan esnafla çay içerek başlayan Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, talep ve sorunları dinledi. "Ekmeğinin peşinde olanlar için pazartesi Besmeledir" diyerek esnaf ziyaretlerini gerçekleştiren Nesrullah Tanğlay, "Bismillah diyerek haftanın ilk gününe esnafımızla hasbihal ederek başladık. Her zaman olduğu gibi esnafımızla iç içe olmaya özen gösteriyoruz. Esnafımızın ve vatandaşlarımızın yüzünüzdeki tebessüm hiç eksik olmasın diye elimizden gelen gayretle hizmetkar olmaya çalışıyoruz. Rabbim esnafımıza ve vatandaşlarımıza helalinden bol ve bereketli kazançlar nasip etsin" şeklinde konuştu.
Esnaf ve vatandaşlardan gelen her türlü öneriye açık olduklarını ziyaretlerinde dile getiren Başkan Nesrullah Tanğlay, esnaf dostu bir belediye olduklarını ve elbirliği ile Bitlis’i daha iyi ve daha güzel noktalara taşıyacaklarını söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGonca Vuslateri: Evde hüngür hüngür ağlıyordumGonca Vuslateri: Evde hüngür hüngür ağlıyordum
PARTNERAyna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladıAyna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vali Makas, jandarma kontrol noktalarında incelemede bulundu

Vali Makas, jandarma kontrol noktalarında incelemede bulundu

Vekiller depremden hasar gören köylerde depremzedelerin dertlerine ortak oldu

Vekiller depremden hasar gören köylerde depremzedelerin dertlerine ortak oldu

Kargın Belediye Başkanı Zafer Kaya, 15 ayı değerlendirdi

Kargın Belediye Başkanı Zafer Kaya, 15 ayı değerlendirdi

Iğdır’da sarı altın hasadı başladı

Iğdır’da sarı altın hasadı başladı

Gelinlik ve damatlık yerine hakem forması giydiler

Gelinlik ve damatlık yerine hakem forması giydiler

Karacasu’da gece avına 8493 lira ceza kesildi

Karacasu’da gece avına 8493 lira ceza kesildi

Bitlis Namaz Vakitleri 22 Haziran Pazartesi

İmsak
02:51
Sabah
04:41
Öğle
12:19
İkindi
16:13
Akşam
19:46
Yatsı
21:28

Bitlis Nöbetçi Eczaneler22 Haziran Pazartesi

Zümrüt Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Adilcevaz
Çiçek Eczanesi
Ahlat
Şifa Eczanesi
Guroymak
Derman Eczanesi
Hizan
Defne Eczanesi
Tatvan
Ömer Eczanesi
Tatvanrahva
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Yaralı tilki yavrusu ve kartalın tedavisi yapıldı

Yaralı tilki yavrusu ve kartalın tedavisi yapıldı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Kaymakam Özkan’dan operasyon bölgesindeki askerlere ziyaret

Kaymakam Özkan’dan operasyon bölgesindeki askerlere ziyaret

Başkan Geylani, “Ramazan Ayı’nda Vatandaşlarımızı Yalnız Bırakmadık”

Başkan Geylani, “Ramazan Ayı’nda Vatandaşlarımızı Yalnız Bırakmadık”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.