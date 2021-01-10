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Başkan Tanış’tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

10.01.2021 09:30 | Son Güncelleme:
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Başkan Tanış’tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Van’ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.Başkan Tanış, mesajında; gazetecilerin, demokratik toplumların olmazsa olmazı, milli birliğin sağlanmasında, hak ve özgürlüklerin korunmasında önemli bir mihenk taşı olduğunu ifade etti.

Van’ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Başkan Tanış, mesajında; gazetecilerin, demokratik toplumların olmazsa olmazı, milli birliğin sağlanmasında, hak ve özgürlüklerin korunmasında önemli bir mihenk taşı olduğunu ifade etti. Demokrasi kültürünün gelişmesinde gazetecilerin önemli görevler üstlendiğini kaydeden Başkan Tanış, "Ülkemizin ve kentimizin sorunlarını kamuoyuna aktarmanın yanı sıra vatandaşla devlet arasında köprü görevi üstlenen basın mensuplarımızın yapmış oldukları haber, yorum ve görüşleri; çalışmalarımıza önemli faydalar sağlamaktadır. Milletimizin ortak sesi olmanın ötesinde, kamuoyunun vicdanını temsil eden ilkeli ve dürüst yayıncılık prensiplerinden ödün vermeyen, yaşadıkları tüm zorluklara rağmen her koşulda kamuoyunu aydınlatmak için büyük bir özveriyle çalışan, yerel ve ulusal basınımızın güzide temsilcilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

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Van Namaz Vakitleri 10 Ocak Pazar

İmsak
05:50
Sabah
07:17
Öğle
12:19
İkindi
14:49
Akşam
17:11
Yatsı
18:33

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