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Başkan Tarhan, Akın Özdemir’in anma törenine katıldı

MERSİN HABERLERİ  | 18.12.2020 16:06 | Son Güncelleme

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, KÖY-KOOP Adako Birlik Genel Müdürü ve TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Adana Bölge Şube Başkanı iken 1978 yılında aracına bineceği esnada silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Akın Özdemir’i, mezarı başında yapılan anma programına katıldı.Ziraat Mühendisleri Odası Mersin Şubesi tarafından Şehir Mezarlığı’nda bulunan kabri başında düzenlenen anma törene Başkan Tarhan’ın yanı sıra Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Ziraat Mühendisleri Odalarının genel merkez ve Mersin, Adana şube başkanları ile Akın Özdemir’in ailesi ve sevenleri katıldı.Saygı duruşu ile başlayan törene katılanların Akın Özdemir ile ilgili yaşadığı anılar ve düşüncelerinin anlatıldığı anma da, duygusal anlar yaşandı.

Başkan Tarhan, Akın Özdemir’in anma törenine katıldı

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, KÖY-KOOP Adako Birlik Genel Müdürü ve TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Adana Bölge Şube Başkanı iken 1978 yılında aracına bineceği esnada silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Akın Özdemir’i, mezarı başında yapılan anma programına katıldı.
Ziraat Mühendisleri Odası Mersin Şubesi tarafından Şehir Mezarlığı’nda bulunan kabri başında düzenlenen anma törene Başkan Tarhan’ın yanı sıra Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Ziraat Mühendisleri Odalarının genel merkez ve Mersin, Adana şube başkanları ile Akın Özdemir’in ailesi ve sevenleri katıldı.
Saygı duruşu ile başlayan törene katılanların Akın Özdemir ile ilgili yaşadığı anılar ve düşüncelerinin anlatıldığı anma da, duygusal anlar yaşandı. Akın Özdemir’in, rahmetli ağabeyi Nedim Tarhan’ın da arkadaşı olduğunu hatırlatarak arkadaşlarıyla birlikte 40 yıl önce çiftçinin kurtuluşu için ortaya koydukları kooperatifçilik anlayışı ile büyük bir yol gösterici olduklarını belirten Başkan Tarhan, "Çiftçimiz her geçen gün daha geriye gitmektedir. O zaman kurulan kooperatifçilik modeli bugünkü çiftçimizin kurtuluşu için ışık olacaktır. Maalesef iktidarların bakış açısı kendiliğinden gelişmesine izin vermiyor. 40 yıl önce de izin vermiyordu, bugün de izin vermiyor. O nedenle kooperatifçilikten bahsederken Akın Özdemir gibi kendini bu iş için feda eden isimleri takibe devam etmeliyiz” diye konuştu

Başkan Tarhan, Akın Özdemir’in anma törenine katıldı

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