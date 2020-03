Başkan Tarhan, doktorlara çiçekle teşekkür etti

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında ilçede görev yapan tüm doktorlara çiçek göndererek, daha sağlıklı bir Mezitli için çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.

Başkan Tarhan, Mezitli’de bulunan hastane ve aile sağlığı merkezlerine karanfil buketleri gönderdi. Tarhan, buketlerin üzerine, “İnsan sağlığını ve hayatını her şeyin üstünde tutan değerli hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yaşam diliyoruz” notunu yazdı.

Başkan Tarhan’ın bu jesti doktorları ve sağlık çalışanlarını da mutlu etti. Korona virüsü nedeniyle insan sağlığına verilen önemin daha çok öne çıktığını ifade eden doktorlar, “Bizler sadece bugün değil, her zaman insanlarımızın daha sağlıklı ve hastalıklardan uzak kaliteli bir yaşam sürmesi için çaba sarf ediyoruz. Zaman zaman olumsuzlukların da kamuoyuna yansıdığı görevimizi yaparken böylesi güzel jestler bizleri çok mutlu ediyor. Her zaman diyalog halinde olduğumuz Başkanımız Neşet Tarhan’a bu güzel jesti için teşekkür ederiz” dediler.