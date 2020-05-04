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Başkan Tarhan, Kriz Merkezinde telefonları yanıtladı

MERSİN HABERLERİ  | 04.05.2020 12:00 | Son Güncelleme

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Kriz Merkezini ziyaret ederek, ihtiyaçlarını bildirmek için merkezi arayan vatandaşların telefonlarını yanıtladı.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Kriz Merkezini ziyaret ederek, ihtiyaçlarını bildirmek için merkezi arayan vatandaşların telefonlarını yanıtladı. Tarhan, gelen tüm talepleri mümkün olduğunca karşılamaya çalıştıklarını söyledi.
Başkan Tarhan, Kriz Merkezinde bir süre gelen telefonlara bakarak, vatandaşların taleplerini aldı. İhtiyaçlarını bildirmek için arayan vatandaşlar karşılarında Başkan Tarhan’ı bulunca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Virüs krizi ile ilgili çok çabuk geri dönüşler yaptıkları için Mezitli Belediyesi ekiplerine teşekkür eden vatandaşlar, “Her zaman ulaşabildiğimiz Mezitli Belediyemiz halkın belediyesi olduğunu bir kez daha gösteriyor” dediler.
Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Tarhan, korona virüsün etkilerini göstermeye başlamasıyla birlikte Mezitli’de vatandaşların maske, dezenfektan gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için harekete geçtiklerini dile getirdi. Bu konuda gönüllü vatandaşların çok önemli desteğinin bulunduğunun altın çizen Başkan Tarhan, “Mezitli’de yaşayan vatandaşlarımız her zaman olduğu gibi büyük bir aile olduğunu göstermişlerdir. Hemen maske dikimi konusunda el birliği yapılarak talep eden ailelere ulaşması sağlandı. Yine ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için on binlerce gıda kolisi desteği sağlandı. Bu konuda hemen harekete geçen tüm vatandaşlara teşekkür ederim” dedi.
Vatandaşlardan, maske, dezenfektan ve gıda kolisinin yanında süt gibi temel ihtiyaç talepleri de olduğu bilgisini veren Tarhan, “Elimizden geldiği ölçüde tüm taleplere yanıt vermeye çalışıyoruz. Özellikle kriz sonrası işsiz kalarak ekonomik sıkıntıya düşen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi için hassas davranmaya gayret gösteriyoruz. Daha da önemli olan, ihtiyacın en kısa sürede yerine ulaşmasıdır. Bu konuda fedakar biçimde çalışarak ihtiyaçların yerlerine ulaşmasını sağlayan belediye çalışanlarımıza özel olarak teşekkür etmek isterim” diye konuştu.

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