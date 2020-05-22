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Başkan Tarhan, trafik ışıklarında maske dağıttı

MERSİN HABERLERİ  | 22.05.2020 17:06 | Son Güncelleme

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, korona virüs tedbirleri kapsamında trafik ışıklarında maske dağıttı.Belediye meclis üyeleri ve zabıta ekiplerinin de katıldığı etkinlikte kısa sürede binlerce maske vatandaşlara dağıtıldı.

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, korona virüs tedbirleri kapsamında trafik ışıklarında maske dağıttı.
Belediye meclis üyeleri ve zabıta ekiplerinin de katıldığı etkinlikte kısa sürede binlerce maske vatandaşlara dağıtıldı. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde, Kuyuluk bölgesinde seyahat eden araçlara, çevrede bulunan esnafa ve vatandaşlara maske dağıtılırken, virüse karşı alınan önlemlerin esnetilmemesi konusunda da uyarılar yapıldı. Başkan Tarhan’ı sık sık halkın içerisinde gördüklerini ifade eden vatandaşlar, “Trafik ışığında karşımıza çıkıp maske vermesi son derece anlamlı ve güzel. Çalışkan başkan yine çalışmaya devam ediyor” dedi.
Korona virüsünün etkisini halen sürdürdüğüne ve alınan tedbirlerin asla aksatılmaması gerektiğine dikkat çeken Tarhan, “Dünyada her gün binlerce kişi virüs nedeniyle yaşamını yitiriyor. Biz aldığımız tedbirlerle büyük oranda yayılmanın önüne geçtik ama ikinci bir dalganın gelmemesi için dikkatli olmak durumundayız. Tüm çalışmalarımızı bu gerçekten yola çıkarak programlıyoruz" diye konuştu.
Mezitli’nin çok özel bir kent olduğuna da vurgu yapan Tarhan, “Mezitli her zaman olduğu gibi virüste de inanılmaz bir dayanışma örneği sergiliyor. Dünyada ve ülkemizde maske krizi yaşanırken, ülkeler vatandaşlarına maske ulaştıramazken, halkımız çok güzel bir yardımlaşma içerisinde evlerinde maske üretmeye başladı. Bir hayırseverimiz, belediyemize seri üretim yapabilen maske dikim makinesi bağışladı" şeklinde konuştu.
İhtiyaç duyan herkese 24 saat içerisinde maske ve yardım kolisi ulaştırdıkları bilgisini de veren Tarhan, “Hiçbir vatandaşımızı virüsün olumsuz etkisiyle baş başa bırakmamak için çalışıyoruz. Bunu da halkımızla birlikte başarıyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde görülmeyecek biçimde halkımız tarafından on binlerce gıda kolisi ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere belediyemize bağışlandı. Bu gıda kolisi dağıtımı belediyemizin bütçesine bir kuruş zarar vermedi. Bu, halkımızın desteği ve belediyesine olan güveniyle sağlandı, çünkü burası Mezitli. Mezitli’de iyilik bulaşıcıdır. Burada yaşayan herkes kocaman bir aile. Bunu en güzel virüs döneminde gösterdik. Virüse karşı muhteşem bir dayanışma örneği gösteren, sabırla evlerinden çıkmayan, gerekli tedbirleri alarak başarı kazanmamızı sağlayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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