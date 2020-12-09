Başkan Tarhan’ın Ankara Sanat Tiyatrosu çağrısı karşılık buldu

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın, Ankara Sanat Tiyatrosuna yönelik yaptığı çağrı ses getirirken, Başkan Tarhan, bir radyo programında Ankara Sanat Tiyatrosu Genel Müdürü Hakan Güven ile telefonda görüştü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Tarhan, kamuoyuna yansıyan destek çağrısını bir kez de canlı yayınlanan programda dile getirerek, gençlik yıllarından bu yana Ankara Sanat Tiyatrosunun sergilediği oyunları bir çok kez izleme şansı bulduğunu söyledi. Tarhan, "Ankara Sanat Tiyatromuzun yarım asrı aşkın bir süredir oyunlarını sergilediği sahneyi açılış gününe denk gelen tarihte kapatıyor olması son derece üzücüdür. Zor bir dönem geçiren değerli sanatçılarımızın içerisinde bulunduğu durum hepimizi derinden üzmüştür. Bu durumun önlenmesi için tedbir almak biz yöneticilerin en önemli görevlerinden birisi olmalıdır. Biz Ankara Sanat Tiyatromuzun oyunlarını sergilemek üzere nisan-mayıs ayı gibi açmayı planladığımız kültür merkezimizde oynamaları için davet ediyoruz. Elimizden geldiği ölçüde kentimizde de faaliyet gösteren bu tür ekiplere destek vermeye devam ediyoruz. Ankara Sanat Tiyatrosuna da destek vermekten onur duyarız” dedi.

Programda Mezitli’nin kültürel ve sosyal yapısı hakkında da bilgiler aktaran Tarhan, “Mezitli, bundan 2 bin 500 yıl önce denize karşı amfitiyatosu bulunan çok özel bir kent. Böylesi sanatsal açıdan önemli olan Mezitli’nin aydınlık yüzlü sanatsever halkı Ankara Sanat Tiyatromuzu da bağırlarına basmaya hazırdır. Halkımızla birlikte, hangi siyasi partiden olursa olsun meclis üyelerimiz bu konuda da gereken desteği vereceklerdir. Mezitli böylesi özel bir kent. Gönül isterdi ki, hiçbir sanatsal kurum bu noktaya gelmek zorunda olmasın. Kültür Merkezimiz açıldığında kapılarımız kendilerine sonuna kadar açıktır. Ankara Sanat Tiyatrosu gibi özel bir kurumu yaşatmak hepimizin görevidir” diye konuştu.

Başkan Tarhan’ın çağrısı karşısında son derece duygusal anlar yaşadığını ifade eden Ankara Sanat Tiyatrosu Genel Müdürü Hakan Güven ise “Ankara Sanat Tiyatrosu olarak çalışanından oyuncusuna kadar başkanımızın bu güzel dilekleri nedeniyle teşekkür ederiz. Gerçekten çok duygulandık. Maalesef insanların ve belediye gibi kurumların ekonomik durumundan kaynaklı olarak artık Anadolu’ya turneler olmuyor. Bu nedenle kendi tiyatro salonlarında oynamak gerçekten bizim için de çok önemli hale geliyor. Ama böyle bir çağrıya kulak asmamak gerekiyor. En kısa zamanda şu virüsten kurtularak Mezitli’de oyun oynamak bizim için en büyük şereftir. Uzun yıllar sonra Anadolu’ya turne yapmak gerçekten çok güzel olur. Ben güzel dileklerinizi bütün özel tiyatrolar, kapanma tehlikesi ile karşı karşıya olan ve kapanan hatta özel tiyatrolar adına alıyorum” diye konuştu.



