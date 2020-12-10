Başkan Tekin’in Bilecik temasları

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Bilecik’e geldi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan ziyaretler kapsamında ilk olarak Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreterine atanan Seda Bayrakçı’yı makamında ziyaret etti. Yeni görevinde Bayrakçı’ya başarılar dileyen Başkan Tekin, daha sonra Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne görevine atanan Serkan Bircan ve Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Mustafa Sami Akyol’u makamlarında ziyaret etti. Görevlerine yeni başlayan müdürlere hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Tekin ve Başkan Soydan, misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür ettiler.

