Başkan Topaloğlu, çalışmaları denetledi

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, ilçede yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Arslanbucak mahallesindeki derede ıslah çalışmalarına devam eden Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kış aylarında yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül ile yapılan çalışmaları yerinde denetleyen Başkan Topaloğlu, kış aylarında sel baskınlarının yaşanmaması için belediye olarak tüm önlemleri önceden almaya başladıklarını kaydetti. Arslanbucak ve Tekirova Cumayeri mevkisindeki derelerde ıslah çalışmalarının devam ettiğine değinen Başkan Topaloğlu, Kemer halkının kendilerine güvenmelerini istedi.

Atatürk parkında çalışmalar devam ediyor

Kemer’e yakışacak Atatürk Projesinde de çalışmalar sürüyor. Yüklenici firma, proje kapsamında sulama ve alt yapı ve elektrik boruları döşeme çalışmalarını tamamladı.

Köprü ayaklarının, kafe ve ters evin kaba inşaatının devam ettiği çalışmalar ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Topaloğlu, “Kemer’e yakışan bir proje olacak. Yüklenici firma çalışmalarına devam ediyor. Köprülerin ayakları yapılıyor. Kafe ve ters evde inşaat devam ediyor. Şubat ayının ortalarına doğru bize teslim edecekler. İlçemize gelen yerli ve yabancı misafirler burayı çok beğenecek. Parkın farklılığını görecekler. Kemer’e böyle güzel eserler yakışır. Yatırımlarımız devam ediyor. Pandemiye rağmen yatırımlarda kesinti yok. ” diye konuştu.