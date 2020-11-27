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Başkan Topaloğlu, Göynük Mahallesi’ni inceledi

ANTALYA HABERLERİ  | 27.11.2020 10:06 | Son Güncelleme

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Göynük Mahallesinde yapımı devam eden parkta incelemelerde bulundu.Kemer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, başladıkları Göynük Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde yer alan alanda park çalışmalarına devam ediyor.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Göynük Mahallesinde yapımı devam eden parkta incelemelerde bulundu.
Kemer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, başladıkları Göynük Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde yer alan alanda park çalışmalarına devam ediyor. Alanın daha önce temizlenmesinin ardından yeni park için kolları sıvayan belediye ekipleri, çocuklar için oyun grubu, oturma alanları, spor aletleri, pergolalar yaparak ağaçlandırma çalışması yapacak. Yaklaşık 2 bin metrekare alanda çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak halkın kullanımına kazandırılması amaçlanıyor.
Park alanında devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek Belediye Park ve Bahçeler Müdürü Gencay Kayrak’tan bilgi alan Başkan Topaloğlu, “Kemer halkı hak ettiği hizmetleri almaya devam ediyor. Kemer’e yeni parklar kazandırmaya devam ediyoruz. Halkımızın aileleriyle birlikte parklarda rahatça vakit geçirebilmeleri için çalışmaya devam ediyoruz. Kemer’in çehresini değiştirmeye devam edeceğiz. Kemer halkı bizi izlemeye devam etsin” diye konuştu.

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