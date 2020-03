Başkan Topaloğlu’dan hastalara geçmiş olsun ziyareti

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Devlet Hastanesi’nde yatan hastalara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Hastanede tedavileri devam eden ve yatan hastaları tek tek ziyaret eden Belediye Başkanı Topaloğlu, geçmiş olsun dileklerini ileterek bazı hediyeler verdi. Hastalara bir ihtiyaçları olup olmadığını soran Başkan Topaloğlu, sağlığın her şeyden önce geldiğini söyledi. Topaloğlu, “Hastanede tedavi gören ve yatan hastalarımızı ziyaret ettik. Belediye olarak her zaman hastalarımızın yanındayız. Elimizden gelen desteği gösteriyoruz. Her şeyin başı sağlık. Belediye olarak Tüm hastalarımızın ihtiyaçlarını gideriyoruz. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.