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Başkan Türkyılmaz başarılı personelleri ödüllendirdi

26.01.2021 15:11 | Son Güncelleme:
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Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, ’ayın personeli’ uygulaması kapsamında disiplinli ve başarılı çalışanlarını ödüllendirdi.Kırıkkale’nin Yahşihan İlçe Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, geçen ay duyurduğu ’ayın personeli’ uygulamasının ilkini seçilen çalışanlara çeyrek altın takarak gerçekleştirdi.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, ’ayın personeli’ uygulaması kapsamında disiplinli ve başarılı çalışanlarını ödüllendirdi.
Kırıkkale’nin Yahşihan İlçe Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, geçen ay duyurduğu ’ayın personeli’ uygulamasının ilkini seçilen çalışanlara çeyrek altın takarak gerçekleştirdi. Aralık ayındaki müjdesinde en düşük personel maaşının 3 bin 400 TL olacağını açıklayan Başkan Türkyılmaz, aynı zamanda tüm personelin yılda iki ikramiye alacağını da duyurmuştu. ‘Ayın personeli’ uygulamasının her ay devam ettirileceği kaydedildi.
“Mutlu personel, mutlu ilçe”
“Mutlu personel, mutlu aile, mutlu ilçe” şeklinde düşünerek Yahşihan’da böyle bir karar verdiklerini belirten Başkan Osman Türkyılmaz, “Her ay başarılı çalışanlarımızı ödüllendireceğimizin sözünü vermiştik. Bu ayın en başarılı müdürünü İtfaiye Müdürümüz Abdullah Oğan, en başarılı personellerimizi ise muhasebe bölümünde görev yapan Ahmet Okçu, park ve bahçelerde çalışan İsmail Güneşer ve çay ocağında görev yapan Emre Baskın olarak belirledik. Ekip arkadaşlarımıza başarılı çalışmaları için teşekkür ediyorum. Mustafa Kemal’in de dediği gibi, ‘tek bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak’” ifadelerini kullandı.

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