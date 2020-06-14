Başkan Tütüncü’den çiftçiye çifte müjde

Gaziler Mahallesi’ndeki üreticileri ziyaret eden Başkan Tütüncü, sera ve bahçe atıklarından üretilen ‘Toprak Düzenleyici Kompost’un çiftçilere ücretsiz verileceğini, ürünlerin hal ve pazarlara zedelenmeden ulaşması için de tüm seraların iç yollarının iyileştirileceği müjdelerini verdi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya’nın ve Kepez’in en önemli tarımsal üretim merkezi olan Gaziler Mahallesi’ni ziyaret etti. Başkan Tütüncü, büyükşehir yasası ile köyden mahalleye dönüşen ve ilçenin tarımsal üretim yükünü üstlenen üreticilerle bir araya geldi. Tütüncü, üreticilere sera ve bahçe atıklarından üretilen ‘Toprak Düzenleyici Kompost’un çiftçilere ücretsiz verileceği, ürünlerin hal ve pazarlara zedelenmeden ulaşması için de tüm sera ve bahçelerin iç yollarının iyileştirileceği 2 müjde götürdü.

"Sera atıkları toprağa tehdit değil, can olacak"

İki güzel müjdeyi paylaşmak için Gaziler Mahallesi’ni ziyaret ettiklerini belirten Başkan Tütüncü, “Belediyemiz ‘Sıfır Atık’ kapsamında çok önemli projelere imza atmayı başarmış bir belediye... Bunun yanında tarıma, tarımsal üretime ve tarımsal üretimin zenginleşmesine, çeşitlenmesine yönelik bu topraklarda bereketin artmasına dönük olarak çok ciddi çalışmalar yaptı, yapıyor ve yapacak. İşte bugün çiftçilerimize, değerli üreticilerimize 2 yeni müjdemiz var. Artık Kepez’de sera atıkları toprağa tehdit değil, can olacak“ dedi.

İlk müjdenin sıfır atık çalışması kapsamında olduğunu belirten Başkan Tütüncü, “ Üretim tamamlandıktan sonra sera ve bahçe atıkları, yeni bir üretim dönemine geçmeden önce bahçelerden temizleniyor. Belediyemiz tarafından da bunlar temizlik hizmetleri ekiplerimizce toplanıyor. Zaman zaman bunlar yol kenarlarında, hem görsel kirliliğe sebebiyet vermesi, hem de bunun yanında sıcak yaz günlerinde yangın riski içermesi gibi olumsuzluklar çok ciddi bir problemdi. Biz de istedik ki; farklı bir iş yapalım. Ne yapalım? Bu toplamış olduğumuz atıkları bizzat çiftçimiz için komposta dönüştürelim. Bu atıklar hangi tarladan çıktıysa, o çiftçilerimize geri veriliyor" diye konuştu.