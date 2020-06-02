Başkan Tütüncü’den pandemi süreci teşekkürü

Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadelede üstün çalışma örneği sergileyen kurumları AK Parti heyeti ile birlikte ziyaret eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “ Devletimizin sıcacık elini hemşehrilerimize hissettiren çalışanlarımıza kocaman bir gönül borcumuz var. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, belediye meclis üyeleri, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar ve partililer ile beraber Covid -19 ile mücadelede hizmette tek yürek olan kurumları gezdi. Heyet ilk olarak 112 Acil Çağrı Merkezi’ni ziyaret etti. Pandemiye karşı alınan önleyici tedbirler kapsamında sağlık görevlileri tarafından girişte ateş ölçümü yapıldı. Ellerinde dezenfekte edilmesinin ardından heyet, 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları ile bir araya geldi.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne ziyaret

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, her zaman olduğu gibi pandemi sürecinde de büyük bir özveriyle çalışan, 112 Acil Çağrı Merkezi ekibine teşekkür etti. Başkan Tütüncü, iktidarları döneminde vücut bulan 112 Acil Çağrı Merkezi’nin devlet kurumlarını koordine ederek müdahaleler gerçekleştirmesiyle şehre büyük katkı sağladığını söyledi. Hayatın kilitlendiği Covid-19 sürecinde 112 Acil Çağrı Merkezi’nin kamu adına çalışan kurumların başında geldiğini hatırlatan Tütüncü, “Üstün gayretinizden dolayı hepinize çok teşekkür ederiz” dedi. AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar da, bu süreçte fedakarlık göstererek çalışan 112 Acil Çağrı Merkezi ekibine teşekkür etti. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mehmet Koçak ise pandemi sürecinde evlerinde kalarak salgınla mücadeleyi destekleyen vatandaşlara teşekkür borçlu olduklarını söyledi.