Başkan Üçok: "Amacımız ilçemizin su sorununa kalıcı çözüm bulmak"

Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Müdürü Ahmet Ersin Gökçe ve beraberindekiler Suluova Başkanı Fatih Üçok’u ziyaret ettiler. Başkan Üçok, amaçlarının artan kuraklık ve ilçenin su sorununa kalıcı çözüm bulmak olduğunu söyledi.

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok’un makamında gerçekleşen ziyarette DSİ 7. Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe ve beraberindekiler içme suyu kaynaklarının çeşitlendirilmesi amacıyla istişare toplantısı yaparak uygulanabilecek projeler hakkında istişarelerde bulundular.

Başkanlık makamında gerçekleşen toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Fatih Üçok, "DSİ Samsun 7. Bölge Müdürümüz Ahmet Ersin Gökçe ve beraberindeki heyet Belediyemize ziyarette bulundular. Bir damla suyun çok kıymetli olduğu bugünlerde yararlandığımız içme suyu kaynaklarının çeşitlendirilmesi amacıyla istişare toplantısı gerçekleştirdik. Amacımız artan kuraklık ve ilçemizin su ihtiyacını karşılayan su gözlerinde ciddi derecede yaşanan azalmaya kalıcı çözüm bulabilmektir. Müdürümüze ziyaretleri ve nazik hediye takdimleri için teşekkür ediyorum. ’Su hayattır’ dememek için suyumuzu tasarruflu kullanalım, yarınlarımızı koruma altına alalım" şeklinde konuştu.

Ziyaretin sonunda DSİ 7. Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok’a DSİ logolu kahve fincan takımı ve seramik tabak hediye etti.

