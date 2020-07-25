Başkan Ulutaş gazetecilerle bir araya geldi

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle düzenlenen yemekte basın mensuplarıyla buluştu. Ulutaş, gazetecilerin bayramını kutlayarak, çalışmalarında başarılar diledi.

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle düzenlenen akşam yemeğinde Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Kaş’ın ve Batı Antalya’nın basın mensuplarıyla sohbet ederek, öneri ve taleplerini dinledi.

Başkan Ulutaş burada yaptığı konuşmada, “Basın mensupları, yerelde bulundukları yerin tanıtımına önemli katkı sağlamaktadır. Kaş için neler yapabileceğimizi, hizmetlerimizi anlattık, istişarelerde bulunduk. Kaş’ın tanıtımında ve hizmetlerin hemşerilerimizle buluşmasında gazetecilerin vesile olmasını bekliyoruz. Bayramınızı kutlar, çalışmalarınızda başarılar dilerim.” ifadelerini kullandı.

