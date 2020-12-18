Başkan Uysal: "Kırcami’de belirsizlik yok kararlılık var"

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kırcami gündemiyle Büyükşehir Belediyesi Muratpaşa meclis grubuyla birlikte yaptığı toplantının ardından “Kırcami’de belirsizlik yoktur aksine kararlılık vardır. Mevcut parselasyon, imar planımızın geri dönüşü yoktur. Gelecek hafta itibariyle, bölgede bin ölçekli planlarda yer alan yolların açılmasına başlıyoruz” dedi.

Başkan Uysal, 5 bin ve 25 bin ölçekli imar planları Antalya Birinci Mahkemesi’nce iptal edilen Kırcami gündemiyle Büyükşehir Belediyesi Muratpaşa meclis grubuyla toplantı yaptı. Toplantıya, Muratpaşa Belediye Meclisi’nde grubu bulunan tüm siyasi partiler katıldı. CHP’den Mehmet Hacıarifoğlu, Hüseyin Sarı, Ertuğrul Ünal, Mithat Aras, AK Parti’den Nafiz Tanır, Özdemir Manavoğlu, İYİ Parti’den Yusuf Emre Ertuğan ve MHP’den Yavuzcan Bayatlı toplantıda yer aldı.

Arsalarınızı satmayın

Muratpaşa Belediyesi’nde gerçekleşen toplantının ardından Başkan Uysal, “Kırcami’de, asla, hiç kimse arazisini yok fiyatına bu işten fırsat temin etmeye çalışanlarla satmasın. Komşularımız güvende olsun” sözleriyle konuşmasına başladı. Kırcami’de belirsizliğin söz konusu olmadığını, siyaset üstü bir yaklaşımla konunun ele alındığını dile getiren Başkan Uysal, şunları söyledi:

“Mevcut parselasyon, imar planımızın geri dönüşü yoktur. İmar planımıza, deyim yerindeyse saldıranlar, belirsizlik üretmeye çalışmaktadır. Vatandaşlarımızın elinden arazilerini yok fiyata almaya çalışmaktadırlar. Mevcut plan işine gelmeyenler, vatandaş lehine olan bu plan işine gelmeyenler bununla ilgilenmektedir. Ama bizim en küçük bir tereddüdümüz söz konusu değildir. İstinaf yoluna gidilecektir. Sonrasında, olmadı, revizyon imar planları hızla çıkarılacaktır.”