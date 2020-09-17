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Başkan Uysal’dan, "Eksikleri birlikte tamamlayalım” çağrısı

ANTALYA HABERLERİ  | 17.09.2020 14:16 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, uzaktan eğitime erişim imkanları kısıtlı olan ailelerin çocukları için Türkiye’ye “Eksikleri birlikte tamamlayalım” çağrısı yaptı.

Başkan Uysal’dan, "Eksikleri birlikte tamamlayalım” çağrısı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, uzaktan eğitime erişim imkanları kısıtlı olan ailelerin çocukları için Türkiye’ye “Eksikleri birlikte tamamlayalım” çağrısı yaptı. Başkan Uysal’ın çağrısıyla başlatılan projede yardımseverlerin yapacağı bağışlar, Muratpaşa’da uzaktan eğitime erişmede sıkıntı yaşayan çocuklara tablet olarak geri dönecek.
Muratpaşa Belediyesi, hayatın her alanını etkileyen pandemi sürecinin eğitimde neden olduğu sorunların çözümü için Türkiye çapında önemli bir adım attı. Muratpaşa Belediyesi, 500 bini aşkın nüfusuyla Antalya’nın en kalabalık ilçesinde uzaktan eğitime erişimde sıkıntı yaşayan çocukları tek tek belirleyip Türkiye’den gelecek bağışlarla onlara tablet hediye edecek.
Projenin detaylarını paylaşan Başkan Uysal, çalışmanın Muratpaşa Belediyesi’nin uygulaması olan Türkiye’nin ilk dijital demokrasi platformu komsumeclisi.com’de yer alan Komşu Dayanışma Sistemi ve yine belediyenin 444 80 07 numaralı Turunç Masa Çağrı Merkezi üzerinden işleyeceğini söyledi. Komsumeclisi.com üzerinden çalışmaların gelecek hafta başlayacağının altını çizen Başkan Uysal, Muratpaşa’da yaşayan ve çocukları uzaktan eğitime erişmede sıkıntı yaşayan ailelerin bu hafta için sadece Çağrı Merkezi üzerinden talep oluşturabileceğini aktardı.
"İhtiyaç sahibi çocuklara ulaşacak"
Başkan Uysal, projenin diğer yanında yardımseverlerin öğrencilere tablet alımı için bağışta bulunacağını belirtirken bu bağışlarla alınacak tabletlerin ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ulaştırılacağını söyledi. “Çocuklarımız, Muratpaşa Belediyesi’nin kampanyası ile uzaktan eğitime ve derslerine kolaylıkla erişebilecek” diyen Başkan Uysal, Komşu Dayanışma Sistemi’nin nisan ayında ihtiyacı olan ailelere gıda yardımı ulaştırmada toplumsal dayanışma için önemli bir işlev üstlendiğini de hatırlatarak, şimdi de çocukların geleceği için tüm Türkiye’nin yine bir araya geleceğine inandığını dile getirdi.

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