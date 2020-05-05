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Başkan Uzundemir mahallelerdeki çalışmaları inceledi

MUĞLA HABERLERİ  | 05.05.2020 16:16 | Son Güncelleme

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, ilçede yapımı devam eden çalışmaları inceledi.Başkan Uzundemir’e, başkan yardımcısı Fedai Kılıç ve meclis üyesi Sebahi Yılmaz’da eşlik etti.Başkan Uzundemir, Bahçelievler Mahallesinde yapımı devam eden çalışmaları denetleyerek, gelinen son nokta hakkında bilgi aldı.

Başkan Uzundemir mahallelerdeki çalışmaları inceledi

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, ilçede yapımı devam eden çalışmaları inceledi.
Başkan Uzundemir’e, başkan yardımcısı Fedai Kılıç ve meclis üyesi Sebahi Yılmaz’da eşlik etti.
Başkan Uzundemir, Bahçelievler Mahallesinde yapımı devam eden çalışmaları denetleyerek, gelinen son nokta hakkında bilgi aldı. İlçenin estetik açıdan daha güzel ve daha modern bir görünüme kavuşması için çalışan belediye ekiplerini ziyaret eden Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Akıncı Mahallesinde yapımı devam eden uluslararası standartlara uygun saha çalışmalarını da inceledi.
Ortaca için hizmete aralıksız devam ettiklerini belirten Başkan Uzundemir, “Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Ortaca’mızda koronavirüse karşı aldığımız tedbirlerin yanında ilçemizdeki çalışmalara da devam ediyoruz. Ortaca’mızı daha modern bir hale getirebilmek için tüm ekibimizle hummalı şekilde çalışıyoruz. Bahçelievler, Akıncı, Cumhuriyet ve Beşköprü Mahallelerimizde yürüttüğümüz çalışmaları en kısa sürede tamamlayarak diğer mahallelerimizdeki çalışmalara ve projelere başlamayı planlıyoruz. İlçemizi daha modern daha yaşanabilir bir kent yapmak için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor” dedi.

Başkan Uzundemir mahallelerdeki çalışmaları inceledi

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