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Başkan Varol: Bu gece pek çok ihsanın müjdesidir"

17.02.2021 10:38 | Son Güncelleme:
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Başkan Varol: Bu gece pek çok ihsanın müjdesidir"

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı. Semaya açılan ellerin geri çevrilmeyeceğine gönülden inandığını söyleyen Başkan Varol, Türk-İslam aleminin Regaip Kandili’ni kutladı.
Mübarek Regaip Kandili’nin idrak edildiği bu gecenin güzelliklere vesile olmasını ve manevi toparlanma ihtiyacının güçlenmesine ortam açmasını dileyen Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, bu gecenin pek çok ihsanın müjdesi olduğunu vurguladı. Regaip Kandili’nin manen temizlenmenin, vicdanen arınmanın fırsatı ve fazilet kaynağı olduğunu ifade eden Başkan Varol; “Yüce İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in, ‘Allah’ım Recep ve Şaban aylarını bize mübarek eyle ve bizi Ramazan’a kavuştur’ şeklindeki duasıyla üç ayların ne kadar değerli olduğu aşikardır. Mübarek Regaip Kandili’nin, kanayan, derinleşen ve kangrene dönüşen sosyal, toplumsal ve siyasal yaralarımıza şifa ve umut olması en samimi beklentimizdir. Yüce Allah’a kulluk bilincinin bir gereği olarak yaptığımız ibadetlerin; manen arınmak ve aklanmak, kırgınlıkların, küskünlüklerin ve anlamsız çekişmelerin son bulması için de iyi bir fırsat olacağı şüphesizdir. Bu duygu ve düşüncelerle idrak edeceğimiz Regaip Kandilimizi tebrik ediyor; huzur, güzellik, birlik ve beraberliğe vesile olmasını Yüce Allah’tan diliyorum” dedi.

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