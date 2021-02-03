YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Başkan ve gazetecilerden birliktelik mesajı

Başkan ve gazetecilerden birliktelik mesajı

03.02.2021 19:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Gazeteciler Derneği Yönetimi ve kentte görev yapan basın mensupları Belediye Başkanı Halil Posbıyık’a teşekkür ziyaretinde bulundu.Kdz.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Gazeteciler Derneği Yönetimi ve kentte görev yapan basın mensupları Belediye Başkanı Halil Posbıyık’a teşekkür ziyaretinde bulundu.
Kdz. Ereğli Gazeteciler Derneği yönetimi ve kentte görev yapan basın mensupları Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ı ziyaret ederek basına katkıları nedeniyle teşekkür etti.
Küresel Gazeteciler Federasyonu Zonguldak İl Başkanı ve Kdz. Ereğli Gazeteciler Derneği Başkanı Necati Günay, meslektaşları adına Başkan Posbıyık’a çiçek takdim etti, plaket sundu. Pandemi döneminde her meslek grubu gibi gazetecilerin de zor bir dönemden geçtiğini belirten Günay, Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın her zaman yerel basına sahip çıktığını söyledi. Günay açıklamasında, “Duayen başkanımızla gurur duyuyoruz. Gazeteciler Derneği olarak, gazeteci arkadaşlarımızla birlikte bu zorlu dönemde yerel basına destek verdiğiniz için yürekten teşekkür ediyoruz. Gazeteciler olarak yanınızdayız. Ereğli Belediyesi olarak geçmişten günümüze yaptığınız hizmetlerde hep yanınızda olduk. Olmaya da devam edeceğiz. Sizlerin sayesinde EGD’nin bir yeri oldu. İç tefrişatın yapılmasında sizlere ve çok değerli Neriman Posbıyık’a, Erdemir’e ayrıca teşekkür ediyoruz. İnşallah sizin döneminizde 24 Temmuz’da yeni yerimizin açılışını birlikte gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.
Posbıyık: “Yerelde politika yapmadan, birlik ve beraberlik içinde hizmet edelim”
Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ise basın mensuplarına ziyaretleri için teşekkür etti. Yerel basına katkılarının her zaman süreceğini belirten Başkan Posbıyık, “Tenkit edilmeye asla lafımız yok. Tek üzüldüğümüz nokta tek taraflı bilgilerle bize bir şey sormadan yazılan yazılar, bunlar bizi üzüyor. Ancak, bizler her daim basına destek olduk. Olmaya da devam edeceğiz. Her zaman şunu söylüyorum; CHP’liyim onur duyuyorum ama asla Ereğli’de particilik yapmıyorum. Hangi düşüncede olursa olsun benim vatandaşımdır. Yerelde politika yapılmasın, milletvekilleri yapsın politikayı. Bizler birlik beraberlik içerisinde vatandaşa hizmet edelim” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kadıköy'deki olaylar sonrası Barış Atay'la Alpay Özalan Twitter'da kapıştı! Kadıköy'deki olaylar sonrası Barış Atay'la Alpay Özalan Twitter'da kapıştı!
Zonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto EdildiZonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto Edildi
1/

Zonguldak Namaz Vakitleri 3 Şubat Çarşamba

İmsak
06:28
Sabah
07:56
Öğle
13:12
İkindi
15:52
Akşam
18:18
Yatsı
19:40

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler 3 Şubat Çarşamba

Bozkurt Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Ufuk Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Çavuşoğlu Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Datça’da öğretim görevlisi evinde ölü bulundu

Datça’da öğretim görevlisi evinde ölü bulundu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bacadan kopan parçalar aracın üzerine düştü

Bacadan kopan parçalar aracın üzerine düştü

Zabıta Memuru Gümüş, Kütahya’nın gururu oldu

Zabıta Memuru Gümüş, Kütahya’nın gururu oldu

Kayserispor, Paz ve Sabovic’i açıkladı

Kayserispor, Paz ve Sabovic’i açıkladı

Diğer Haberler

Gülüç 1 No’lu Aile Sağlığı Merkezi açılıyor

Gülüç 1 No’lu Aile Sağlığı Merkezi açılıyor

Alaplı’da spor salonları sahipleri gün sayıyor

Alaplı’da spor salonları sahipleri gün sayıyor

Fenalaşan işçi için ekipler seferber oldu

Fenalaşan işçi için ekipler seferber oldu

Türk-Japon dostluğunu çizgi romanla anlattılar

Türk-Japon dostluğunu çizgi romanla anlattılar

Zonguldak'ta sokak hayvanları için "Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi" kurulacak

Zonguldak'ta sokak hayvanları için "Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi" kurulacak

GMİS’ten Ankara’da ziyaretler

GMİS’ten Ankara’da ziyaretler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.