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Başkan ve rektörden yeni memurlara önemli uyarılar

SAMSUN HABERLERİ  | 26.09.2020 08:06 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediyesine KPSS ile alınan 114 personelin temel eğitim programını tamamlamasının ardından sertifika töreni gerçekleştirildi.Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile gerçekleştirilen temel eğitim programı sonunda aday memurlar için sertifika töreni düzenlendi.

Samsun Büyükşehir Belediyesine KPSS ile alınan 114 personelin temel eğitim programını tamamlamasının ardından sertifika töreni gerçekleştirildi.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile gerçekleştirilen temel eğitim programı sonunda aday memurlar için sertifika töreni düzenlendi. Ömer Halisdemir Salonunda yapılan törende 114 personele sertifikaları teslim edildi. Programda personele “Sorumlu olduğunuz alanda daima kendinizi ileriye taşımak için gayret içinde olun” diye seslenen Başkan Mustafa Demir, “Eğitiminizi aldınız. Vasıflı bir insanın kıymeti dünyada ölçülmez. Samsun’a ilk kez gelen arkadaşlarımız çok şanslı. Dünyanın en güzel şehrine geldiniz. Şimdi de sizlerle birlikte çalışacağız. İstersek her şey olur. Her şeyi başarabiliriz. Buna inanıyoruz. Bunun için de çalışmamız gerekiyor. Yaptığınız her işte hakkaniyetli olun. Kimsenin hakkına girmeyin. Gerekli eğitimleri aldınız ve sizlerle birlikte çalışmaya Pazartesi günü itibariyle başlayacağız” dedi.

"Büyük bir gayret ve samimiyet bekliyoruz"
114 kişiyi KPSS ile alım yaparak hakkaniyetli bir iş yapmak istediklerini ifade eden Başkan Demir, “Siz de emeklerinizin karşılığını alarak kamu görevini üstlenmeye hazır hale geldiniz. Eğitimde 10 gün geçirdiniz. İnanın bana bu 10 gün nasıl geçtiyse çalışma hayatınız da öyle geçecek. Aldığınız görevlerde sizlerden büyük bir gayret ve samimiyet bekliyoruz. Sorumluluk ve görevde herkes en iyisini yapmakla mükelleftir. Türkiye’nin en teknik, en kapasitesi yüksek, en vizyoner belediyesini oluşturmaya gayret ediyoruz. Sizler de bunun için buradasınız. Bunu sizlerle beraber yapacağız. Hedefimiz bu” diye konuştu.

“Memuriyet ağır bir yükün altına girmektir"
Programa katılan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, memurlara tavsiyelerde bulunarak, “Hepinizi tebrik ediyorum. Rabb’im ömrünüzü bereketlendirsin. Memuriyetin anlamı nedir önce bunun üzerine kısa bir değerlendirme yapayım. Memuriyet hayata nasıl baktığınız ile alakalı. Hayata nasıl bakıyorsunuz, hayattan ne bekliyorsunuz bununla alakalı bir değerlendirme. Memuriyet öncelikle devlet adına bir temsildir. Memuriyet kapak atılacak bir yer değildir. Aslında ağır bir yükün altına girmektir. Öylesine bir sorumluluk gerektirir ki bu saatten sonra ailenizle ilişkinize bile dikkat etmek zorundasınız. Siz artık devletsiniz, artık devletin bir temsilcisiniz. Bu diliniz, iletişiminiz, kılık kıyafetiniz, sokakta vatandaşla iletişime girdiğiniz bütün katmanlar ile alakalıdır” diye konuştu.
Törene Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Seyfi Küçükgöncü ve daire başkanları katıldı.

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