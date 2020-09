Başkan ve rektörden yeni memurlara önemli uyarılar

Samsun Büyükşehir Belediyesine KPSS ile alınan 114 personelin temel eğitim programını tamamlamasının ardından sertifika töreni gerçekleştirildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile gerçekleştirilen temel eğitim programı sonunda aday memurlar için sertifika töreni düzenlendi. Ömer Halisdemir Salonunda yapılan törende 114 personele sertifikaları teslim edildi. Programda personele “Sorumlu olduğunuz alanda daima kendinizi ileriye taşımak için gayret içinde olun” diye seslenen Başkan Mustafa Demir, “Eğitiminizi aldınız. Vasıflı bir insanın kıymeti dünyada ölçülmez. Samsun’a ilk kez gelen arkadaşlarımız çok şanslı. Dünyanın en güzel şehrine geldiniz. Şimdi de sizlerle birlikte çalışacağız. İstersek her şey olur. Her şeyi başarabiliriz. Buna inanıyoruz. Bunun için de çalışmamız gerekiyor. Yaptığınız her işte hakkaniyetli olun. Kimsenin hakkına girmeyin. Gerekli eğitimleri aldınız ve sizlerle birlikte çalışmaya Pazartesi günü itibariyle başlayacağız” dedi.