Tedesco'nun Kante rüyası! Fenerbahçe resmi teklifini yaptı! Her an açıklanabilir

SON DAKİKA Fenerbahçe Haberleri... Fenerbahçe'de orta sahaya yönelik transfer operasyonu tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip dünyaca ünlü orta saha oyuncusu N'Golo Kante için resmi teklifini yaptı. Yönetici Ertan Torunoğulları yarın Kante'nin menajeri ile görüşme yapmak için Suudi Arabistan'a gidecek.

Burak Kavuncu

Fenerbahçe’de bugün yapılan transfer toplantısı sona erdi. Sarı-laicevertlilerde Kante için yarın sabah 7:55 de yöneticiler Ertan Torunoğulları, Ömer Topbaş ve sportif direktör Devin Özek Dubai’ye uçuyor.

RESMİ TEKLİF YAPILDI!

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun özel haberine göre Fenerbahçe bir dönem Chelsea ile harikalar yaratan ve dünya futboluna damga vuran defansif orta saha oyuncusu N'Golo Kante'ye resmi teklif yaptı. Yarın Kante'nin menajeri ile görüşme yapılacak.

KANTE GELİYOR! SZYMANSKI VE FRED GİDİYOR...

Fenerbahçe’de Fred’in takımdan ayrılması halinde N’Golo Kante, orta saha transferi için en güçlü aday konumunda. Sarı-lacivertlilerde takımda Kante'nin gelmesi için 2 isim yolcu edilecek.

Fenerbahçe Sebastian Szymanski ve Fred ile yol ayrımına hazırlanıyor. Szymanski Rennes ile anlaşma sağladı. Fransız temsilcisi oyuncu için 11 milyon euro teklif ederken, anlaşmanın kısa süre içerisinde duyurulması bekleniyor. Kulüpler bonservis bedeli konusunda uzlaştı. Ödeme planına dair görüşmeler devam ediyor.

Öte yandan Kante'nin gündeme gelmesi ile Fred ile de yollar ayrılıyor. Brezilya Ligi'nden talipleri olduğu bilinen oyuncu için de kısa süre içesinde resmi teklif gelmesi bekleniyor.

TEDESCO ONAY VERDİ! HAYALİ ORTA SAHASINI PAYLAŞTI

Fenerbahçe'de teknik direktör Tedesco'nun kafasında Guendouzi, Kante ve Asencio'dan oluşan bir üçlü bulunuyor. Kariyerinde Avrupa'nın önemli takımlarında oynamış bu oyuncular için nefis bir taktik bir plan belirlediği öne sürülen Tedesco'nu yakın çevresine bu orta sahayla uçarız dediği belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
