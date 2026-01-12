MAGAZİN

Sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu! Ünlü oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı

Geniş Aile dizisinde hayat verdiği “Cevahir” karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Ufuk Özkan geçtiğimiz aylarda sağlık sorunlarıyla gündeme gelmişti. Karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören Ufuk Özkan, hastaneye kaldırıldı.

Bir süredir karaciğer yetmezliği tedavisi gören ünlü oyuncu Ufuk Özkan, geçtiğimiz aylarda evinde fenalaşmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

YENİDEN HASTANEYE KALDIRILDI

Birkaç gün hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Özkan tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilmişti. Ufuk Özkan’ın yeniden hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Ufuk Özkan hastaneye kaldırılma nedeni ve sağlık durumu hakkında açıklama yapmıştı:

"Arayan, soran herkese çok teşekkür ederim. Sevginizi iliklerime kadar hissettim. Bir kez daha ne kadar çok sevenim olduğunu gördüm. Kullandığım ilacın yan etkisi sebebiyle vücudumda çıkan lekeler ve şiddetli mide bulantısı yaşadım. Riskli grupta olduğum için doktorlar gözetim altında tutmak istedi. Şu an iyiyim." demişti.

KARACİĞER NAKLİ İÇİN ZORLU SÜREÇ

Tedavisi devam eden oyuncu Ufuk Özkan karaciğer nakli olmayı bekliyor. Daha önce doktor heyetinden ret alan oyuncunun içinde bulunduğu durumu kardeşi Umut Özkan şöyle anlatmıştı:

“Kardeşimin karaciğer nakli süreci çok sancılı geçti. Konya’da çektiği bir reklam filminde çalışan 20'li yaşlarda genç bir ışıkçı arkadaş gönüllü olarak karaciğerini vermek istedi, üstelik başka gönüllüler de çıktı. Heyet bu raporda yazan samimi ve içten açıklamaya rağmen ret cevabı çıkardı. Nakil gerçekleşmedi. İntihar süreci söz konusu değil. Genel anlamda moral bozukluğu, heyetten ret çıkışı. Bu durum abimi çok üzdü. Ben ona ‘Setlere gitme, hastaneye yat’ dedim. O ise ‘Gerekirse sahnede öleceğim ama çalışacağım’ dedi. Nafaka ve diğer yükümlülüklerini aksatmamak için kendini zorladı.”

