Başkan Vekili Aslan öğrencilerle yemekte bir araya geldi

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, İMKB Fen Lisesi öğrencileriyle buluştu.

Mahalle, aile ve esnaf buluşmalarının yanı sıra gençlerle de buluşmalar gerçekleştiren Başkan Vekili Sinan Aslan, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü organizasyonunda bu kez ilçeye bağlı İMKB Fen Lisesi 12’inci sınıf öğrencileriyle yemekte bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada Aslan gençlerle tek tek tanışarak, okumak istedikleri üniversiteler ve yapmak istedikleri mesleklerle ilgili sohbet etti.

“Bilime katkı sunacağınız meslekler seçin”

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, her hafta gençlerin yer aldığı farklı STK’larla, sektörlerle bir araya geldiklerini belirterek, “Bu buluşmalarımızın hem sizlere hem de bizlere büyük katkısı var. Birebir tanışma ve duygularımızı düşüncelerimizi ifade etme fırsatı buluyoruz. Her bölüm, her meslek kendine göre özeldir ama bana göre iki kadim bölüm var, hukuk ve tıp. Puanınız yetiyorsa eğer bence bu iki bölümden birini okuyun. Bunlar, bilime katkıda bulunacağınız bölümler. Tıp okurken sürekli yeni şeyler öğreniyorsunuz, hukuk fakültesinin de yelpazesi geniş; hâkim, savcı, avukat olabiliyorsunuz. Birçoğumuz orta direk diye tabir edilen ailelerin fertleriyiz. Ailelerimizin bizden beklentisi var. Ekonomik özgürlüğümüzü kazanmamız gerekiyor. Şimdi çok iyi üniversitelerde okuyanlar bile işsiz kalabiliyor. O yüzden sonuç odaklı ekonomik özgürlüğünüzün olacağı, bilime katkı sunacağınız meslekleri seçin” dedi.