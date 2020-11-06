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Başkan Vekili Aslan öğrencilerle yemekte bir araya geldi

VAN HABERLERİ  | 06.11.2020 16:10 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, İMKB Fen Lisesi öğrencileriyle buluştu.Mahalle, aile ve esnaf buluşmalarının yanı sıra gençlerle de buluşmalar gerçekleştiren Başkan Vekili Sinan Aslan, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü organizasyonunda bu kez ilçeye bağlı İMKB Fen Lisesi 12’inci sınıf öğrencileriyle yemekte bir araya geldi.

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, İMKB Fen Lisesi öğrencileriyle buluştu.
Mahalle, aile ve esnaf buluşmalarının yanı sıra gençlerle de buluşmalar gerçekleştiren Başkan Vekili Sinan Aslan, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü organizasyonunda bu kez ilçeye bağlı İMKB Fen Lisesi 12’inci sınıf öğrencileriyle yemekte bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada Aslan gençlerle tek tek tanışarak, okumak istedikleri üniversiteler ve yapmak istedikleri mesleklerle ilgili sohbet etti.

“Bilime katkı sunacağınız meslekler seçin”
İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, her hafta gençlerin yer aldığı farklı STK’larla, sektörlerle bir araya geldiklerini belirterek, “Bu buluşmalarımızın hem sizlere hem de bizlere büyük katkısı var. Birebir tanışma ve duygularımızı düşüncelerimizi ifade etme fırsatı buluyoruz. Her bölüm, her meslek kendine göre özeldir ama bana göre iki kadim bölüm var, hukuk ve tıp. Puanınız yetiyorsa eğer bence bu iki bölümden birini okuyun. Bunlar, bilime katkıda bulunacağınız bölümler. Tıp okurken sürekli yeni şeyler öğreniyorsunuz, hukuk fakültesinin de yelpazesi geniş; hâkim, savcı, avukat olabiliyorsunuz. Birçoğumuz orta direk diye tabir edilen ailelerin fertleriyiz. Ailelerimizin bizden beklentisi var. Ekonomik özgürlüğümüzü kazanmamız gerekiyor. Şimdi çok iyi üniversitelerde okuyanlar bile işsiz kalabiliyor. O yüzden sonuç odaklı ekonomik özgürlüğünüzün olacağı, bilime katkı sunacağınız meslekleri seçin” dedi.

“Fantezi bölümler seçmeyin”
Öğrencilere tüm insanlığı kapsayacak kutsal hedeflerinin olması gerektiğini anlatan Başkan Vekili Sinan Aslan, şöyle konuştu:
“Hayatımın en güzel yılları lise yıllarıydı. O dönemki arkadaşlarımla hala görüşüyorum. Bu arkadaşlarımın birçoğu belli bir birikimde ve nitelikteydi ve hepsi güzel yerlerde çalışıyor. Lise arkadaşlığı kıymetlidir. Size tavsiyem işinizi en güzel şekilde yapın. Benim çok değer verdiğim bir söz var. ‘Israr başarıyı getirir.’ Bu söz her dönem çok hoşuma gitmiştir. İlk sene istediğiniz yeri kazanamazsanız mutsuz olmayın, bir sene daha disiplin içinde çalışın ve istediğiniz üniversiteyi kazanın. Fantezi bölümler seçmeyin. Aramızda çok zeki arkadaşlar var ama ısrar etmiyor. Hepinizin belli potansiyeli var. Güzel okullar kazanacağınıza inanıyorum.”

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Baskale
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Caldiran
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