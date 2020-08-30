Başkan Vekili Aslan’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayarak, "Kahraman Türk ordusunun, 26 Ağustos günü başlayıp 30 Ağustos günü zafere ulaştığı Büyük Taarruz Meydan Muharebesi, Cumhuriyetimizin kuruluşunun en önemli aşamalarındandır" dedi.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Vekili Aslan, 30 Ağustos’un, Türk tarihinin şanlı zaferlerinden biri olduğunu belirterek, “Tarihin altın sayfalarında yerini alan ve bağımsız yaşamak isteyen birçok millete de yol gösteren Kurtuluş Savaşı, Türk milletinin ordusu ile birlikte Başkomutan Atatürk’ün önderliğinde, silah arkadaşlarının büyük azim ve gayretiyle yazdığı kahramanlık destanıdır. Tarihimizin kıvanç dolu dönüm noktalarından biri olan bu zafer göstermiştir ki, küllerinden doğan ulusumuz, zalimlere asla boyun eğmeyecek, sonsuza dek bağımsız ve bir arada yaşayacaktır. 26 Ağustos’ta başlayıp 30 Ağustos 1922’de zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Savaşı ile vatan topraklarımız düşman işgalinden kurtarılmış, milletimiz hürriyet ve bağımsızlık içinde yaşama şerefine nail olmuştur. Milletimizin makûs kaderini değiştirmiş olan bu zafer ile Türk milleti; hiçbir şekilde vatanın bütünlüğünden, bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini; millî birlik ve beraberlik şuuru içinde sonsuza kadar hür, bağımsız ve onurlu bir şekilde yaşayacağını bütün dünyaya ispat etmiştir. Bu toprakları kanlarıyla sulayan vatan evlatlarına layık olmanın inancı ve gayreti ile milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyorum” dedi.



