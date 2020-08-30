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Başkan Vekili Aslan’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

VAN HABERLERİ  | 30.08.2020 09:57 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayarak, "Kahraman Türk ordusunun, 26 Ağustos günü başlayıp 30 Ağustos günü zafere ulaştığı Büyük Taarruz Meydan Muharebesi, Cumhuriyetimizin kuruluşunun en önemli aşamalarındandır" dedi.İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Vekili Aslan’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayarak, "Kahraman Türk ordusunun, 26 Ağustos günü başlayıp 30 Ağustos günü zafere ulaştığı Büyük Taarruz Meydan Muharebesi, Cumhuriyetimizin kuruluşunun en önemli aşamalarındandır" dedi.
İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Vekili Aslan, 30 Ağustos’un, Türk tarihinin şanlı zaferlerinden biri olduğunu belirterek, “Tarihin altın sayfalarında yerini alan ve bağımsız yaşamak isteyen birçok millete de yol gösteren Kurtuluş Savaşı, Türk milletinin ordusu ile birlikte Başkomutan Atatürk’ün önderliğinde, silah arkadaşlarının büyük azim ve gayretiyle yazdığı kahramanlık destanıdır. Tarihimizin kıvanç dolu dönüm noktalarından biri olan bu zafer göstermiştir ki, küllerinden doğan ulusumuz, zalimlere asla boyun eğmeyecek, sonsuza dek bağımsız ve bir arada yaşayacaktır. 26 Ağustos’ta başlayıp 30 Ağustos 1922’de zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Savaşı ile vatan topraklarımız düşman işgalinden kurtarılmış, milletimiz hürriyet ve bağımsızlık içinde yaşama şerefine nail olmuştur. Milletimizin makûs kaderini değiştirmiş olan bu zafer ile Türk milleti; hiçbir şekilde vatanın bütünlüğünden, bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini; millî birlik ve beraberlik şuuru içinde sonsuza kadar hür, bağımsız ve onurlu bir şekilde yaşayacağını bütün dünyaya ispat etmiştir. Bu toprakları kanlarıyla sulayan vatan evlatlarına layık olmanın inancı ve gayreti ile milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyorum” dedi.

Başkan Vekili Aslan’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

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Van Namaz Vakitleri 30 Ağustos Pazar

İmsak
04:01
Sabah
05:27
Öğle
12:12
İkindi
15:52
Akşam
18:47
Yatsı
20:08

Van Nöbetçi Eczaneler30 Ağustos Pazar

Afşar Eczanesi
Ipekyolu
Karaman Eczanesi
Ipekyolu
Mermit Eczanesi
Ipekyolu
Uğurlu Eczanesi
Ipekyolu
Başkale Eczanesi
Baskale
Büyük Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
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