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Başkan Vekili Aslan’dan gençlere müjde

30.01.2021 18:05 | Son Güncelleme:
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Başkan Vekili Aslan’dan gençlere müjde

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Van’ın İpekyolu Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında ilçeye yeni spor tesisleri yapılacak.Van’ın en büyük merkez ilçesi olan ve kentin kalbi konumundaki İpekyolu’nda her yaştan vatandaşın sportif imkanlara kolayca ulaşabilmesini amaçlayan İpekyolu Belediyesi, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan’ın girişimleriyle ilçeye yeni spor alanları kazandırmaya devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Van’ın İpekyolu Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında ilçeye yeni spor tesisleri yapılacak.
Van’ın en büyük merkez ilçesi olan ve kentin kalbi konumundaki İpekyolu’nda her yaştan vatandaşın sportif imkanlara kolayca ulaşabilmesini amaçlayan İpekyolu Belediyesi, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan’ın girişimleriyle ilçeye yeni spor alanları kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda 10 adet futbol sahası, iki bin seyirci kapasiteli spor salonu ve bin kişi kapasiteli betonarme tribünlü, 8 kulvarlı atletizm pisti yapımı için Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile ortak protokol imzalandı.
İmza töreninden ardından açıklamalarda bulunan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, “Belediyemiz spor alanında Van ve bölge illeri arasında en çok çalışma, proje, etkinlik yapan belediyelerin başında geliyor. Pandemi döneminde dahi boş durmadık, online olarak birçok etkinlik gerçekleştirdik. Gençlik ve Spor Bakanlığının 2021 yılı yatırım programına aldığı tesisler ile ilçe gençlerinin spor noktasında daha ilerilere gitmesini sağlayacağız. Bu bağlamda gençlerimiz için önemli yatırımlara imza atmaktayız. İlçemizde ister merkezde ister kırsalda olsun her gence ulaşmak istiyoruz. Bu kapsamda bugün bizde Spor Toto Teşkilat Başkanlığıyla ilçemizde yapılması planlanan spor yatırımları için protokol imzaladık. İlçemizde yapılacak projeler için Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve ekibine şahsım ve vatandaşlarım adına teşekkür ederim” dedi.

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